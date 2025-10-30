Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на редактора Кременчугской газеты Олега Булашева и Общественное.
Что известно о стрельбе в ТЦК Кременчуга?
В Кременчугском РТЦК, возможно, произошла стрельба. Местные СМИ сообщают о 2 пострадавших. Неизвестно, или это военнослужащие, или мобилизованные.
Правоохранители подтвердили факт происшествия в комментарии Общественному.
Одессе толпа перевернула машину ТЦК
В Одессе толпа напала на военных ТЦК, повредив служебный автомобиль и травмировав военнослужащих. Одесский ТЦК отмечает, что этот случай нельзя расценивать как обычное хулиганство или протест.
Правоохранители расследуют инцидент, который расценивается как прямое нападение на мобилизационные мероприятия, с использованием физической силы, слезоточивого газа и дубинок.