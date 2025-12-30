Детали передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Одессе и Харькове ночью 30 декабря?

Следует сказать, что ночь на 30 декабря была очень тихой, пока не прогремели указанные взрывы. Россияне запускали "Шахеды", но они исчезли из воздушного пространства еще около полуночи. Пока в половине третьего ночи Воздушные силы не начали писать о новых угрозах.

Сначала стало известно о новых дронах над Украиной, они заходят с Сумщины и летят на Черниговщину. Параллельно с этим есть угроза баллистики с севера и юго-восточного направления.

О взрыве в Одессе заявили корреспонденты Суспильного в 2:32. Местные мониторинговые группы говорят, что это был удар как раз баллистикой из Крыма.

Город под вражеской атакой! Находитесь в безопасных местах,

– написал начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Для Харькова была угроза баллистики из Воронежа, было громко. Об этом информировали паблики по мониторингу. Пока что официальные должностные лица города и области не комментировали взрывы в Харькове.

Какое именно оружие было использовано против Одессы и Харькова – не уточняют. Но очевидно, что атака будет продолжаться.

Предположительно, она будет комбинированной. По крайней мере в 2:50 Воздушные силы сообщили о группе вражеских БпЛА с моря в направлении Одесской, Николаевской области. Поэтому даже если по баллистике дадут отбой, угроза от "Шахедов" будет.

Интересно! В полночь мониторы указывали, что не только нет дронов, но и стратегическая и тактическая авиация не активны, ракетоносители заведены в порты базирования. Однако наблюдатели отмечали, что ситуация может измениться, что и произошло.

Пока ничего не известно о возможных последствиях ударов по Одессе и Харькову. 24 Канал будет следить за развитием событий.

