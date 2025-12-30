Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Что со светом в Одесской области сейчас?

Как пояснили в ДТЭК, энергетики работают круглосуточно, и все же ремонтные работы чрезвычайно тяжелые – они продолжаются уже несколько недель.

Массированные атаки России по энергосистеме области в течение октября – декабря привели к значительным разрушениям,

– отметили в компании.

Графиков до сих пор нет потому, что большое количество оборудования было уничтожено.

"Сети физически не могут передать нужный объем электричества. Поэтому энергетики вынуждены выключать свет в момент критической нагрузки, чтобы спасти уцелевшее оборудование от аварий. Эти отключения невозможно спрогнозировать, разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график", – ответили энергетики.

Также ДТЭК не обошли вопрос, почему есть дома, в которых свет исчезает чаще.

По словам представителей компании, такие дома запитаны к наиболее поврежденным участкам электросетей – линий и подстанций. А чем больше повреждена сеть, тем меньше электричества она может передать.

"Перераспределить нагрузку по-другому уже нет возможности, вытягиваем максимум из поврежденной сети", – акцентировали там.

К сожалению, в ДТЭК не смогли ответить, когда это закончится. Ведь спрогнозировать дату возвращения к графикам пока невозможно. Ремонты замедляются из-за постоянных тревог и новых аварий – последние происходят из-за перегрузки.

Советы от энергетиков, как каждый может помочь энергосистеме Одесской области:

Бизнес может выключить вывески и рекламное освещение. При нынешних масштабах энергодефицита в регионе это может помочь.

Домохозяйствам советуют включать электроприборы по очереди. Локальные аварии чаще всего происходят именно из-за того, что кто-то одновременно включил бойлер, чайник и стиралку.

Спасибо жителям Одесской области за выдержку, стойкость и сильную поддержку, которую мы чувствуем ежедневно. Свет держится!

– завершили в ДТЭК.

А какая ситуация со светом в Киеве и Киевской области?

На левом берегу столицы до сих пор экстренные отключения. Обнародованные графики действуют только для правого берега.

29 декабря вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что среди районов Киевщины сложнее всего в Вышгородском районе.

А вот в Киеве, по его словам, ситуация стабилизирована. "Выходим в графики", – сказал чиновник.

В то же время гендиректор YASNO Сергей Коваленко в этот же день сказал: левый берег несколько раз пробовали переключать на графики, но возвращались к экстренным отключениям. Так происходит, потому что потребление растет неконтролируемо и превышает возможности системы. Речь о Дарницком, Днепровском и Деснянском районах Киева.