24 Канал отслеживает движение "Шахедов" и ракет. А также пишет, где раздаются взрывы. Мы опираемся на официальные данные от Воздушных сил и местных властей, на информацию от мониторинговых сообществ и СМИ.
Где летят "Шахеды" вечером 29 декабря и где звучит тревога?
Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог
Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!
Обратите внимание! В телеграм-канале 24 Канала наши журналисты в течение ночи очень оперативно собирают данные о взрывах в Украине и последствиях российских обстрелов.
Группа ударных БпЛА на севере и востоке Николаевщины. Группа ударных БпЛА на юге Кировоградской области. Взрыв в Харькове, пишет Суспильное. Около десяти ударных БпЛА продолжают движение на северо-запад южнее Кривого Рога. Несколько вражеских БпЛА на границе Херсонской и Днепропетровской областей – курс на северо-запад. Донецкая, Днепропетровская области – угроза применения авиационных средств поражения. Несколько вражеских БпЛА на севере Сумщины. БпЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков. БпЛА с юга курсом на Запорожье. БпЛА на севере Черниговщины.
