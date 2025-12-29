24 Канал отслеживает движение "Шахедов" и ракет. А также пишет, где раздаются взрывы. Мы опираемся на официальные данные от Воздушных сил и местных властей, на информацию от мониторинговых сообществ и СМИ.

Где летят "Шахеды" вечером 29 декабря и где звучит тревога?

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог

22:30, 29 декабря

Группа ударных БпЛА на севере и востоке Николаевщины.

22:09, 29 декабря

Группа ударных БпЛА на юге Кировоградской области.

22:02, 29 декабря

Взрыв в Харькове, пишет Суспильное.

21:45, 29 декабря

Около десяти ударных БпЛА продолжают движение на северо-запад южнее Кривого Рога.

21:27, 29 декабря

Несколько вражеских БпЛА на границе Херсонской и Днепропетровской областей – курс на северо-запад.

21:20, 29 декабря

Донецкая, Днепропетровская области – угроза применения авиационных средств поражения.

21:13, 29 декабря

Несколько вражеских БпЛА на севере Сумщины.

20:43, 29 декабря

БпЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков.

20:37, 29 декабря

БпЛА с юга курсом на Запорожье.

19:23, 29 декабря

БпЛА на севере Черниговщины.