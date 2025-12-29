24 Канал отслеживает движение "Шахедов" и ракет. А также пишет, где раздаются взрывы. Мы опираемся на официальные данные от Воздушных сил и местных властей, на информацию от мониторинговых сообществ и СМИ.

Смотрите также Врет или Лавров, или минобороны: в России не могут посчитать дроны над резиденцией Путина

Где летят "Шахеды" вечером 29 декабря и где звучит тревога?

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог

Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!

Обратите внимание! В телеграм-канале 24 Канала наши журналисты в течение ночи очень оперативно собирают данные о взрывах в Украине и последствиях российских обстрелов.