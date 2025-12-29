24 Канал відстежує рух "Шахедів" і ракет. А також пише, де лунають вибухи. Ми спираємося на офіційні дані від Повітряних сил та місцевої влади, на інформацію від моніторингових спільнот і ЗМІ.

22:30, 29 грудня

Група ударних БпЛА на півночі та сході Миколаївщини.

22:09, 29 грудня

Група ударних БпЛА на півдні Кіровоградської області.

22:02, 29 грудня

Вибух у Харкові, пише Суспільне.

21:45, 29 грудня

Близько десяти ударних БпЛА продовжують рух на північний захід південніше Кривого Рогу.

21:27, 29 грудня

Декілька ворожих БпЛА на межі Херсонської та Дніпропетровської областей – курс на північний захід.

21:20, 29 грудня

Донецька, Дніпропетровська області – загроза застосування авіаційних засобів ураження.

21:13, 29 грудня

Декілька ворожих БпЛА на півночі Сумщини.

20:43, 29 грудня

БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків.

20:37, 29 грудня

БпЛА з півдня курсом на Запоріжжя.

19:23, 29 грудня

БпЛА на півночі Чернігівщини.