24 Канал відстежує рух "Шахедів" і ракет. А також пише, де лунають вибухи. Ми спираємося на офіційні дані від Повітряних сил та місцевої влади, на інформацію від моніторингових спільнот і ЗМІ.
Де летять "Шахеди" увечері 29 грудня і де лунає тривога?
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог
Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!
Група ударних БпЛА на півночі та сході Миколаївщини. Група ударних БпЛА на півдні Кіровоградської області. Вибух у Харкові, пише Суспільне. Близько десяти ударних БпЛА продовжують рух на північний захід південніше Кривого Рогу. Декілька ворожих БпЛА на межі Херсонської та Дніпропетровської областей – курс на північний захід. Донецька, Дніпропетровська області – загроза застосування авіаційних засобів ураження. Декілька ворожих БпЛА на півночі Сумщини. БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків. БпЛА з півдня курсом на Запоріжжя. БпЛА на півночі Чернігівщини.
