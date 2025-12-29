Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК и гендиректора YASNO Сергея Коваленко.

Что будет со светом на левом берегу Киева?

Как сообщили в ДТЭК, по состоянию на 29 декабря на левом берегу Киева действуют экстренные отключения света. Сейчас ситуация в энергосистеме не позволяет вернуться к графикам отключений, добавили в компании.

Сергей Коваленко отметил, для потребителей правого берега действуют ГПВ, хотя ограничения и большие. В то же время на левом берегу столицы ситуация сложнее.

Уже несколько раз левый берег пробовали переключать на графики, но потребление растет неконтролируемо и превышает возможности системы. Поэтому приходится возвращаться к экстренным отключениям,

– объяснил гендиректор YASNO.

Жителям Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов благодарят за понимание и призывают следить за статусом на сайтах YASNO и ОСР.

В ДТЭК заверили, что энергетики пытаются как можно быстрее ликвидировать последствия атак. Также по возможности они сразу переключат потребителей на графики или вообще отменят их, добавил Коваленко.

Что известно об обстрелах энергетики?