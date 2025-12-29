Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК та гендиректора YASNO Сергія Коваленка.

Що буде зі світлом на лівому березі Києва?

Як повідомили у ДТЕК, станом на 29 грудня на лівому березі Києва діють екстрені відключення світла. Наразі ситуація в енергосистемі не дозволяє повернутися до графіків відключень, додали у компанії.

Сергій Коваленко зазначив, для споживачів правого берега діють ГПВ, хоч обмеження й великі. Водночас на лівому березі столиці ситуація складніша.

Уже кілька разів лівий берег пробували перемикати на графіки, але споживання зростає неконтрольовано і перевищує можливості системи. Тому доводиться повертатися до екстрених відключень,

– пояснив гендиректор YASNO.

Мешканцям Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів дякують за розуміння та закликають стежити за статусом на сайтах YASNO та ОСР.

У ДТЕК запевнили, що енергетики намагаються якнайшвидше ліквідувати наслідки атак. Також за можливості вони одразу перемикнуть споживачів на графіки або взагалі скасують їх, додав Коваленко.

Що відомо про обстріли енергетики?