Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК та гендиректора YASNO Сергія Коваленка.
Що буде зі світлом на лівому березі Києва?
Як повідомили у ДТЕК, станом на 29 грудня на лівому березі Києва діють екстрені відключення світла. Наразі ситуація в енергосистемі не дозволяє повернутися до графіків відключень, додали у компанії.
Сергій Коваленко зазначив, для споживачів правого берега діють ГПВ, хоч обмеження й великі. Водночас на лівому березі столиці ситуація складніша.
Уже кілька разів лівий берег пробували перемикати на графіки, але споживання зростає неконтрольовано і перевищує можливості системи. Тому доводиться повертатися до екстрених відключень,
– пояснив гендиректор YASNO.
Мешканцям Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів дякують за розуміння та закликають стежити за статусом на сайтах YASNO та ОСР.
У ДТЕК запевнили, що енергетики намагаються якнайшвидше ліквідувати наслідки атак. Також за можливості вони одразу перемикнуть споживачів на графіки або взагалі скасують їх, додав Коваленко.
Що відомо про обстріли енергетики?
Раніше у Міненерго повідомляли, що близько 9 тисяч споживачів Київщини залишаються без світла через російську атаку. Крім того, через снігопад та вітер частково знеструмлені 215 населених пунктів у різних регіонах України.
До слова, нардеп Нагорняк зазначав, що для стабілізації ситуації зі світлом в Києві енергетикам знадобляться щонайменше 2 – 3 доби.
Під ворожим ударом 27 грудня були підстанції Укренерго, обленерго, а також великі станції Києва та області.