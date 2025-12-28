Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДТЕК.

До теми Росія знову тероризувала Київ: є постраждалі, пожежі та влучання

Яка ситуація у Києві з електрикою зараз?

У ДТЕК зазначили, що у столиці вдалося заживити критичну інфраструктуру та всі домівки після атаки 28 грудня. В моменті кількість родин Києва, які залишились без електрики через обстріли, доходила майже до 750 тисяч.

Ситуація на Лівому березі столиці залишається складнішою. Через перевантаження пошкоджених мереж тут продовжують застосовуватись екстрені відключення, – написали в компанії.

Водночас Правий берег Києва повернувся до графіків відключень.

"Дякуємо велике киянам за терпіння, розуміння та сильну підтримку", – резюмували в ДТЕК.

Через скільки можна стабілізувати ситуацію з електроенергією в Києві?