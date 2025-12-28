Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську держадміністрацію.

Які зміни у русі електротранспорту?

За даними КМДА, на окремих ділянках лівого берега столиці тимчасово змінено рух електротранспорту. Через відсутність електроенергії рух наразі організовано так:

Трамвайні маршрути:

№№ 8, 32 – за власною схемою;

№ 27 – станція метро "Позняки" – проспект Воскресенський;

№ 22 – проспект Воскресенський – Дарницьке депо;

№ 29 – станція метро "Лісова" – станція метро "Позняки";

№№ 28, 35 – станція метро "Лісова" – проспект Воскресенський.

Тролейбусні маршрути:

№ 30 – вулиця Кадетський Гай – станція метро "Почайна";

№ 31 – станція метро "Лук'янівська" – станція метро "Почайна";

№ 47 – станція метро "Мінська" – вулиця Олександра Архипенка – станція метро "Почайна";

№ 50 – площа "Либідська" – площа "Дарницька".

Робота на інших маршрутах житлового масиву Троєщина тимчасово призупинена,

– зауважили в КМДА.

Для перевезення пасажирів на частині ділянок також організовано роботу тимчасових автобусних маршрутів.

На трамвайних маршрутах:

№ 28-Т – вулиця Милославська – площа "Дарницька";

№ 4-Т – вулиця Милославська – станція "Райдужна";

№ 29-Т – станція метро "Бориспільська" – площа "Дарницька".

На тролейбусних маршрутах:

№ 50-ТРК – вулиця Милославська – площа "Дарницька";

№ 37-ТР – вулиця Милославська – станція метро "Лісова";

№ 30-ТР – вулиця Милославська – станція метро "Почайна";

№ 31-ТР – вулиця Милославська – станція метро "Почайна";

№ 29-ТР – площа "Дарницька" – залізнична станція "Куренівка".

Зазначається, що слідкувати за змінами руху можна у телеграмі Київпастрансу

