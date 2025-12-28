Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську держадміністрацію.

Які зміни у русі електротранспорту?

За даними КМДА, на окремих ділянках лівого берега столиці тимчасово змінено рух електротранспорту. Через відсутність електроенергії рух наразі організовано так:

Трамвайні маршрути:

  • №№ 8, 32 – за власною схемою;
  • № 27 – станція метро "Позняки" – проспект Воскресенський;
  • № 22 – проспект Воскресенський – Дарницьке депо;
  • № 29 – станція метро "Лісова" – станція метро "Позняки";
  • №№ 28, 35 – станція метро "Лісова" – проспект Воскресенський.

Тролейбусні маршрути:

  • № 30 – вулиця Кадетський Гай – станція метро "Почайна";
  • № 31 – станція метро "Лук'янівська" – станція метро "Почайна";
  • № 47 – станція метро "Мінська" – вулиця Олександра Архипенка – станція метро "Почайна";
  • № 50 – площа "Либідська" – площа "Дарницька".

Робота на інших маршрутах житлового масиву Троєщина тимчасово призупинена,
– зауважили в КМДА.

Для перевезення пасажирів на частині ділянок також організовано роботу тимчасових автобусних маршрутів.

На трамвайних маршрутах:

  • № 28-Т – вулиця Милославська – площа "Дарницька";
  • № 4-Т – вулиця Милославська – станція "Райдужна";
  • № 29-Т – станція метро "Бориспільська" – площа "Дарницька".

На тролейбусних маршрутах:

  • № 50-ТРК – вулиця Милославська – площа "Дарницька";
  • № 37-ТР – вулиця Милославська – станція метро "Лісова";
  • № 30-ТР – вулиця Милославська – станція метро "Почайна";
  • № 31-ТР – вулиця Милославська – станція метро "Почайна";
  • № 29-ТР – площа "Дарницька" – залізнична станція "Куренівка".

Зазначається, що слідкувати за змінами руху можна у телеграмі Київпастрансу

Нещодавні атаки Росії на енергосистему

  • 27 грудня Росія атакувала об'єкти енергетики, зокрема підстанції Укренерго, обленерго, а також великі електростанції у Києві та Київській області.

  • Раніше повідомлялось, що унаслідок масованого удару по Києву понад 40% житлових будинків залишилися без опалення. Також була знеструмлена частина міста.

  • За даними ДТЕК, найскладніша ситуація залишається на лівому березі столиці. Через перевантаження пошкоджених мереж там надалі діють екстрені відключення.