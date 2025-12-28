Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию.
Какие изменения в движении электротранспорта?
По данным КГГА, на отдельных участках левого берега столицы временно изменено движение электротранспорта. Из-за отсутствия электроэнергии движение пока организовано так:
Трамвайные маршруты:
- №№ 8, 32 – по собственной схеме;
- № 27 – станция метро "Позняки" – проспект Воскресенский;
- № 22 – проспект Воскресенский – Дарницкое депо;
- № 29 – станция метро "Лесная" – станция метро "Позняки";
- №№ 28, 35 – станция метро "Лесная" – проспект Воскресенский.
Троллейбусные маршруты:
- № 30 – улица Кадетский Гай – станция метро "Почайна";
- № 31 – станция метро "Лукьяновская" – станция метро "Почайна";
- № 47 – станция метро "Минская" – улица Александра Архипенко – станция метро "Почайна";
- № 50 – площадь "Лыбедская" – площадь "Дарницкая".
Работа на других маршрутах жилого массива Троещина временно приостановлена,
– отметили в КГГА.
Для перевозки пассажиров на части участков также организована работа временных автобусных маршрутов.
На трамвайных маршрутах:
- № 28-Т – улица Милославская – площадь "Дарницкая";
- № 4-Т – улица Милославская – станция "Радужная";
- № 29-Т – станция метро "Бориспольская" – площадь "Дарницкая".
На троллейбусных маршрутах:
- № 50-ТРК – улица Милославская – площадь "Дарницкая";
- № 37-ТР – улица Милославская – станция метро "Лесная";
- № 30-ТР – улица Милославская – станция метро "Почайна";
- № 31-ТР – улица Милославская – станция метро "Почайна";
- № 29-ТР – площадь "Дарницкая" – железнодорожная станция "Куреневка".
Отмечается, что следить за изменениями движения можно в телеграмме Киевпастранса
Недавние атаки России на энергосистему
27 декабря Россия атаковала объекты энергетики, в частности подстанции Укрэнерго, облэнерго, а также крупные электростанции в Киеве и Киевской области.
Ранее сообщалось, что в результате массированного удара по Киеву более 40% жилых домов остались без отопления. Также была обесточена часть города.
По данным ДТЭК, самая сложная ситуация остается на левом берегу столицы. Из-за перегрузки поврежденных сетей там в дальнейшем действуют экстренные отключения.