Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию.

Какие изменения в движении электротранспорта?

По данным КГГА, на отдельных участках левого берега столицы временно изменено движение электротранспорта. Из-за отсутствия электроэнергии движение пока организовано так:

Трамвайные маршруты:

№№ 8, 32 – по собственной схеме;

№ 27 – станция метро "Позняки" – проспект Воскресенский;

№ 22 – проспект Воскресенский – Дарницкое депо;

№ 29 – станция метро "Лесная" – станция метро "Позняки";

№№ 28, 35 – станция метро "Лесная" – проспект Воскресенский.

Троллейбусные маршруты:

№ 30 – улица Кадетский Гай – станция метро "Почайна";

№ 31 – станция метро "Лукьяновская" – станция метро "Почайна";

№ 47 – станция метро "Минская" – улица Александра Архипенко – станция метро "Почайна";

№ 50 – площадь "Лыбедская" – площадь "Дарницкая".

Работа на других маршрутах жилого массива Троещина временно приостановлена,

– отметили в КГГА.

Для перевозки пассажиров на части участков также организована работа временных автобусных маршрутов.

На трамвайных маршрутах:

№ 28-Т – улица Милославская – площадь "Дарницкая";

№ 4-Т – улица Милославская – станция "Радужная";

№ 29-Т – станция метро "Бориспольская" – площадь "Дарницкая".

На троллейбусных маршрутах:

№ 50-ТРК – улица Милославская – площадь "Дарницкая";

№ 37-ТР – улица Милославская – станция метро "Лесная";

№ 30-ТР – улица Милославская – станция метро "Почайна";

№ 31-ТР – улица Милославская – станция метро "Почайна";

№ 29-ТР – площадь "Дарницкая" – железнодорожная станция "Куреневка".

Отмечается, что следить за изменениями движения можно в телеграмме Киевпастранса

