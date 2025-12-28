Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Какая ситуация в Киеве с электричеством сейчас?
В ДТЭК отметили, что в столице удалось оживить критическую инфраструктуру и все дома после атаки 28 декабря. В моменте количество семей Киева, которые остались без электричества из-за обстрелов, доходило почти до 750 тысяч.
Ситуация на Левом берегу столицы остается более сложной. Из-за перегрузки поврежденных сетей здесь продолжают применяться экстренные отключения, – написали в компании.
В то же время Правый берег Киева вернулся к графикам отключений.
"Спасибо большое киевлянам за терпение, понимание и сильную поддержку", – резюмировали в ДТЭК.
Через сколько можно стабилизировать ситуацию с электроэнергией в Киеве?
Народный депутат Сергей Нагорняк рассказал, что для стабилизации электроснабжения в Киеве может понадобиться 2 – 3 дня. В то же время народный избранник подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию как можно быстрее.
В результате вражеской атаки на левом берегу Киева 28 декабря временно изменили движение электротранспорта. Это произошло из-за нехватки электроэнергии в этой части столицы.
Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба отметил, что масштабная атака оставила более 40% жилых домов Киева без отопления и обесточила часть города. Для жителей, временно оставшихся без света и тепла, организованы пункты несокрушимости.