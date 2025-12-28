Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Какая ситуация в Киеве с электричеством сейчас?

В ДТЭК отметили, что в столице удалось оживить критическую инфраструктуру и все дома после атаки 28 декабря. В моменте количество семей Киева, которые остались без электричества из-за обстрелов, доходило почти до 750 тысяч.

Ситуация на Левом берегу столицы остается более сложной. Из-за перегрузки поврежденных сетей здесь продолжают применяться экстренные отключения, – написали в компании.

В то же время Правый берег Киева вернулся к графикам отключений.

"Спасибо большое киевлянам за терпение, понимание и сильную поддержку", – резюмировали в ДТЭК.

Через сколько можно стабилизировать ситуацию с электроэнергией в Киеве?