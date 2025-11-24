Между одноклассниками, обучающимися в начальной школе, был конфликт. В учебное заведение вызвали родителей, чтобы разрешить спор между детьми. Однако все пошло по непредсказуемому сценарию, передает 24 Канал со ссылкой на пост директора Департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрея Закалюка.

Смотрите также В ТЦК Кременчуга произошла стрельба, есть раненые: в ведомстве рассказали детали

Что известно о стрельбе во дворе школы №13?

Встреча родителей и учеников прошла в кабинете директора при участии социального работника.

Впрочем, родители так и не пришли к согласию и позже продолжили разговор один на один уже во дворе школы.

После словесной перепалки один из мужчин достал пневматический пистолет и предварительно произвел четыре выстрела в другого.

У потерпевшего – ранение в живот и ногу.

На место происшествия уже вызвали скорую, там работают правоохранители.Никто из школьников и учителей не пострадал.

Любые проявления агрессии, применения силы, угрозы или использования оружия со стороны родителей на территории учебных заведений являются грубым нарушением закона и влекут уголовную ответственность. Такие действия ставят под угрозу жизнь и психологическую безопасность детей и абсолютно неприемлемы,

– напомнил Закалюк.

В полиции уже отреагировали на инцидент. Там сообщили, что в результате драки между двумя мужчинами, являющимися родителями учеников, один из них произвел выстрелы из травматического оружия в сторону другого. Инспектор СОБ сразу вмешался в драку, отобрал оружие и вызвал скорую. Обоим мужчинам понадобилась медицинская помощь. Один из них госпитализирован.

Следователи полиции начали уголовное производство по статье о хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия. Предусмотренное наказание – лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Другие случаи стрельбы в Украине и мире