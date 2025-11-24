Между одноклассниками, обучающимися в начальной школе, был конфликт. В учебное заведение вызвали родителей, чтобы разрешить спор между детьми. Однако все пошло по непредсказуемому сценарию, передает 24 Канал со ссылкой на пост директора Департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрея Закалюка.
Смотрите также В ТЦК Кременчуга произошла стрельба, есть раненые: в ведомстве рассказали детали
Что известно о стрельбе во дворе школы №13?
Встреча родителей и учеников прошла в кабинете директора при участии социального работника.
Впрочем, родители так и не пришли к согласию и позже продолжили разговор один на один уже во дворе школы.
После словесной перепалки один из мужчин достал пневматический пистолет и предварительно произвел четыре выстрела в другого.
У потерпевшего – ранение в живот и ногу.
На место происшествия уже вызвали скорую, там работают правоохранители.Никто из школьников и учителей не пострадал.
Любые проявления агрессии, применения силы, угрозы или использования оружия со стороны родителей на территории учебных заведений являются грубым нарушением закона и влекут уголовную ответственность. Такие действия ставят под угрозу жизнь и психологическую безопасность детей и абсолютно неприемлемы,
– напомнил Закалюк.
В полиции уже отреагировали на инцидент. Там сообщили, что в результате драки между двумя мужчинами, являющимися родителями учеников, один из них произвел выстрелы из травматического оружия в сторону другого. Инспектор СОБ сразу вмешался в драку, отобрал оружие и вызвал скорую. Обоим мужчинам понадобилась медицинская помощь. Один из них госпитализирован.
Следователи полиции начали уголовное производство по статье о хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия. Предусмотренное наказание – лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Другие случаи стрельбы в Украине и мире
- В Баварии полиция случайно открыла огонь по военному на учениях. Солдат получил легкие ранения и после короткого лечения его отпустили домой.
- Неизвестный устроил стрельбу у сербского парламента, ранив 57-летнего мужчину. Президент Вучич назвал инцидент "ужасающим террористическим актом" с политическим мотивом.
- В Киеве мужчина открыл стрельбу в баре после конфликта с девушкой и ее парнем. Девушка получила ранение. Подозреваемый 30-летний мужчина задержан и обвинен в хулиганстве, ему грозит до 7 лет тюрьмы.