Из-за вызванного нападения вспыхнул пожар, один человек получил ранения. О последствиях стрельбы в Белграде рассказывают Reuters, AP и сербская служба Euronews, передает 24 Канал.

К теме Протесты в Сербии переросли в насилие: десятки пострадавших, среди них есть полицейские

Что известно о стрельбе возле правительства в Сербии?

Инцидент произошел в местном парке между парламентом и президентской администрацией, где еще с весны установлены палатки сторонников действующей власти.

Они расположены там как "живой щит" от антиправительственных протестов,, которые продолжаются в Сербии уже несколько месяцев.

Заметьте! На момент нападения никаких демонстраций в этом районе не происходило. По сообщениям местных СМИ, стрелок сделал несколько выстрелов, после чего в одной из палаток взорвался газовый баллон.

Так, в сети распространились кадры густого дыма, который поднимался над местом происшествия. В свою очередь во время специального брифинга Александар Вучич обнародовал видео с камер наблюдения. На записи видно мужчину в темной одежде, который заходит в лагерь, откуда впоследствии раздались выстрелы.

По информации медиа, 70-летний стрелок ранил в ногу 57-летнего мужчину. После чего злоумышленник случайно попал в газовый баллон, что и вызвало возгорание. Раненого прооперировали, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Смотрите кадры последствий стрельбы в Белграде

Сам нападающий, комментируя инцидент, признал, что намеренно спровоцировал ситуацию, чтобы полиция его застрелила. По его словам, его "раздражали палатки", которые длительное время стояли в центре города.

Президент Александр Вучич назвал стрельбу "ужасным террористическим актом" и заявил, что нападавший действовал с четким политическим мотивом. Он подчеркнул, что тот пытался якобы выдать себя за психически больного, хотя на самом деле был бывшим сотрудником службы государственной безопасности, который работал там до 1993 года.

Вы видели, как он вел себя после того, как выстрелил в человека ... он в тот самый момент выбросил пистолет, в тот самый момент знал, как поднять руки, как сохранить себе голову, ведь врал, что надеялся, что кто-то его убьет. А если он действительно надеялся, что кто-то его убьет, то соответствующие органы это проверят. А также, почему он на это надеялся и что хотел дальше вызвать в Сербии,

– прокомментировал Вучич.

Президент также намекнул, что в обществе в последнее время звучали "опасные призывы к насилию", обращая внимание на радикальные настроения среди части протестующих.

Почему в Сербии продолжаются протесты?