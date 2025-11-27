Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ Владимира Зеленского №866/2025, обнародован на сайте Офиса Президента Украины.
Смотрите также Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа": детали от президента и СМИ
Что известно о назначении Литвиненко?
Александр Литвиненко занимал должность секретаря СНБО с 26 марта 2024 года по 18 июля 2025 года, заменив своего предшественника Алексея Данилова, после чего на эту должность назначили экс-министра обороны Рустема Умерова.
Он работал в Аппарате СНБО, Службе безопасности Украины, СВР, Национальном институте стратегических исследований. Является украинским ученым, разведчиком и государственным деятелем, специалистом по стратегическим исследованиям и безопасности.
Уже 27 ноября Владимир Зеленский, согласно указу №865/2025, уволил Владимира Толкача с должности посла, которую тот занимал с 13 декабря 2021 года, и указом №866/2025 назначил вместо него Литвиненко.
Назначить Литвиненко Александра Валерьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Сербия,
– говорится в указе.
О каких кадровых изменениях сообщалось ранее?
В начале ноября президент согласовал назначение полковника Юрия Черевашенко командующим беспилотных систем противовоздушной обороны – заместителем командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
Еще ранее Владимир Зеленский подписал указ о создании Одесской городской военной администрации. Ее возглавил уже бывший председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
До этого президент уволил первого заместителя секретаря СНБО Руслана Хомчака. Эту должность занял Евгений Острянский, кадровый военный, ранее занимал должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.