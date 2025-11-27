Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ Владимира Зеленского №866/2025, обнародован на сайте Офиса Президента Украины.

Что известно о назначении Литвиненко?

Александр Литвиненко занимал должность секретаря СНБО с 26 марта 2024 года по 18 июля 2025 года, заменив своего предшественника Алексея Данилова, после чего на эту должность назначили экс-министра обороны Рустема Умерова.

Он работал в Аппарате СНБО, Службе безопасности Украины, СВР, Национальном институте стратегических исследований. Является украинским ученым, разведчиком и государственным деятелем, специалистом по стратегическим исследованиям и безопасности.

Уже 27 ноября Владимир Зеленский, согласно указу №865/2025, уволил Владимира Толкача с должности посла, которую тот занимал с 13 декабря 2021 года, и указом №866/2025 назначил вместо него Литвиненко.

Назначить Литвиненко Александра Валерьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Сербия,

– говорится в указе.

О каких кадровых изменениях сообщалось ранее?