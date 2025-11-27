Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ Володимира Зеленського №866/2025, оприлюднений на сайті Офісу Президента України.

Що відомо про призначення Литвиненка?

Олександр Литвиненко обіймав посаду секретаря РНБО з 26 березня 2024 року по 18 липня 2025 року, замінивши свого попередника Олексія Данілова, після чого на цю посаду призначили ексміністра оборони Рустема Умєрова.

Він працював в Апараті РНБО, Службі безпеки України, СЗР, Національному інституті стратегічних досліджень. Є українським науковцем, розвідником та державним діячем, фахівцем зі стратегічних досліджень та безпеки.

Вже 27 листопада Володимир Зеленський, згідно з указом №865/2025, звільнив Володимира Толкача з посади посла, яку той обіймав з 13 грудня 2021 року, та указом №866/2025 призначив замість нього Литвиненка.

Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сербія,

– ідеться в указі.

