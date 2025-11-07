Информация о таком решении появилась на официальном сайте президенета Зеленского 7 ноября, передает 24 Канал.

Какие подробности назначения?

Перед новым руководителем стоит много задач, которые мы утвердили на Ставке. В частности, это активное внедрение беспилотников, а именно – дронов-перехватчиков, усиление нашей системы ПВО новейшими образцами вооружения,

– отметил Зеленский.

Юрий Черевашенко участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО, в последнее время занимался дронами-перехватчиками и на новой должности должен масштабировать развитие беспилотной составляющей части в Воздушных силах.