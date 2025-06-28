Протестующие требуют от властей назначения даты досрочных парламентских выборов и демонтажа палаточного лагеря сторонников Вучича у здания парламента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Сербия приостановила весь экспорт боеприпасов: как на это повлияла Россия

Что известно о протестах в Сербии

Митинг продолжается на площади Славия и проспекте Немана, где расположено большинство правительственных учреждений. Полиция развернула подразделения вокруг правительственных зданий, парламента и соседнего Пионерского парка, где собрались сторонники Вучича.

Сначала митинг проходил мирно, но вечером начались столкновения участников акции протеста с полицией. В центре города уже заметили бронетехнику.

Столкновения полиции и протестующих: смотрите видео

Протестующие требуют досрочных выборов, чтобы президент Вучич ушел с должности после 12 лет правления.

Его президентский срок заканчивается в 2027 году, тогда же запланированы парламентские выборы.

Протесты против Вучича: смотрите видео

Институты были узурпированы, и существует много коррупции. Выборы – это решение, но я не думаю, что он (Вучич – 24 Канал) захочет уйти мирно,

– сказала одна из митингующих.

Вучича и его союзников обвиняют в связях с организованной преступностью, насилии против соперников и ограничении свободы СМИ.

Сербский президент отрицает все обвинения и отказывается от досрочных выборов. Он считает, что за протестом стоят "иностранные силы".

Протесты в Белграде: смотрите видео

"Страна будет защищена, а бандиты предстанут перед правосудием", – сказал он.

К слову, за несколько дней до этого митинга полиция арестовала около десятка антиправительственных активистов, обвинив их в подрыве конституции и терроризме.

Сербы протестуют против правительства: смотрите видео

А сами протесты начались еще в декабре 2024 года после того, как 16 человек погибли в результате обвала крыши железнодорожной станции в Нови-Саде. Люди обвиняют в катастрофе коррупцию.