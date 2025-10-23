Виявилося, що поліцейських не проінформували про заплановані заходи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Zeit.
Що відомо про стрілянину у Німеччині?
Інцидент стався у середу, 22 жовтня, у місті Ердінг. До поліції повідомили про "особу з довгою зброєю". Туди одразу виїхали поліцейські.
Як згодом з'ясувалося, особа, яка носила зброю, була військовослужбовцем Бундесверу, який перебував на місці у межах навчань,
– заявила поліція, додавши, що небезпеки для громадськості не було.
До слова, під час цих масштабних навчань відпрацьовували бойові дії за фіктивною лінією фронту в оборонній ситуації. За сценарієм держава-член НАТО зазнала нападу, і територію Альянсу необхідно захищати.
Поліція, пожежники та рятувальні служби також залучені до навчань.
На відміну від інших навчань, цього разу деякі заходи проходили не на огороджених військових навчальних майданчиках, а в громадських місцях. Це було узгоджено з місцевою владою та органами влади.
Однак поліція в Ердінгу заявила, що вона не була достатньо поінформована про це.
"Ми не знали, що там у той час відбувалися навчання", – сказав речник поліції.
А речник оперативного командування Бундесверу пояснив випадок як "неправильне тлумачення".
Сам солдат отримав легкі поранення. Його після короткочасного лікування в лікарні відпустили додому.
Новини Німеччини
Населенню Німеччини рекомендують запастися провізією на 3 дні на випадок війни з Росією. Німців також попереджають про можливі кібератаки та дезінформаційні кампанії, які можуть вплинути на критичну інфраструктуру країни.
Аеропорт Мюнхена нещодавно закривали через невідомі дрони. Втім, поліція заявила, що жодних безпілотників не виявила.
У Німеччині розслідують випадки реєстрації сотень угорських громадян як біженців з України. Вони подавалися на фінансову допомогу.