У відповідь на це він дістав пістолет, у сутичку встипила сама дівчина, яка в результаті і постраждала найбільше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали і Київську міську прокуратуру.

Що відомо про стрілянину у Києві?

У одному з барів Києва сталася стрілянина. Чоловік почав чіплятися до дівчини, за яку заступився її хлопець. Тоді нападник дістав пістолет і почав стріляти. У сутичку втрутилася сама дівчина, яка постраждала в результаті найбільше. Її госпіталізували.

У барі Києва сталася стрілянина: дивіться відео

У прокуратурі Києва повідомили, що підозру отримав 30-річний мешканець міста. Його затримали оперативники УСР Києва та ДСР Нацполіції України.

Його дії класифікували як хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, із застосуванням іншого предмета заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Йому загрожує ув'язнення на строк від 3 до 7 років.

Прокурори звернулися до суду із клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, суд обрав цілодобовий домашній арешт. Прокуратура подала апеляцію.

