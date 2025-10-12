У відповідь на це він дістав пістолет, у сутичку встипила сама дівчина, яка в результаті і постраждала найбільше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали і Київську міську прокуратуру.
Дивіться також У Мюнхені вибухи та стрілянина, є загиблий, – ЗМІ
Що відомо про стрілянину у Києві?
У одному з барів Києва сталася стрілянина. Чоловік почав чіплятися до дівчини, за яку заступився її хлопець. Тоді нападник дістав пістолет і почав стріляти. У сутичку втрутилася сама дівчина, яка постраждала в результаті найбільше. Її госпіталізували.
У барі Києва сталася стрілянина: дивіться відео
У прокуратурі Києва повідомили, що підозру отримав 30-річний мешканець міста. Його затримали оперативники УСР Києва та ДСР Нацполіції України.
Його дії класифікували як хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, із застосуванням іншого предмета заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.
Йому загрожує ув'язнення на строк від 3 до 7 років.
Прокурори звернулися до суду із клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, суд обрав цілодобовий домашній арешт. Прокуратура подала апеляцію.
Останні новини про стрілянину в Україні
У Львові під час комендантської години 29 вересня сталася стрілянина, учасники інциденту – місцеві віком від 18 до 23 років.
Між групою знайомих сталася бійка, на яку оперативно зреагували бійці Нацгвардії, що патрулювали територію. Побачивши правоохоронців, учасники конфлікту почали тікати, а один із них здійснив 3 постріли в повітря з травматичної зброї.
Повідомлення про звуки стрілянини на проспекті Свободи до поліції надійшло близько 01:00. Однак зловмисників затримали ще до її прибуття.
У Кривому Розі застрелили президента місцевої федерації самбо Євгена Понирко, а ще одна особа зазнала поранень.