Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BILD.

Хто стріляв у Мюнхені 1 жовтня?

Район магістралі Лерхенауерштрассе на півночі Мюнхена став місцем інциденту. Були постріли і декілька вибухів. Там розгорнули спецпризначенців, видно стовп диму.

Було знайдено тіло чоловіка. За даними BILD, чоловік, імовірно, встановив вибухівку в будинку батьків, підпалив його, а потім покінчив життя самогубством. Також було знайдено щонайменше одну людину з вогнепальними пораненнями,

– інформують журналісти.



На узбіччі видно згорілий ущент автобус / Фото BILD

У поліції Мюнхена коротко написали, щоб водії об'їжджали перекритий район. Пізніше там додали, що на час операції буде закрита школа Toni Pfülf.

Показуємо на карті Мюнхена Лерхенауерштрассе (Lerchenauer Straße)

Інші ЗМІ наводять інші дані

Наприклад, BR пише про те, що поліція не підтвердила повідомлення про стрілянину, загиблих чи поранених.

За даними видання, масштабна операція поліції і пожежної служби почалася через пожежу в окремому будинку.

На довколишніх вулицях було підпалено кілька автомобілів. Поліція поки що не може сказати, чи пов'язані ці події з будинком, який палав. З Октоберфестом це не пов'язано,

– стверджують там.

Довідка. Пивний фестиваль Октоберфест у Мюнхені триває з 20 вересня по 5 жовтня

Очевидці кажуть, що на місці десятки поліцейських машин, також кружляв вертоліт.

Є значні зміни у русі транспорту. Лінія міської і приміської залізниці S-Bahn S1 не працює. А автобуси не зупиняються на зупинці Lerchenauer Straße.

Деякі ЗМІ передають слова речника поліції, мовляв, це більше, ніж просто звичайна пожежа.

"Мотив ще офіційно не підтверджено, але багато вказівок на злочин на ґрунті афекту", – вказало видання "20 хвилин".

