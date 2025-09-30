Літак не постраждав, розпочато розслідування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Der Spiegel.

Що відомо про обстріл літака Бундесверу?

Минулого тижня на авіабазі Целле в Нижній Саксонії невідомі обстріляли транспортний літак C130 Бундесверу піротехнічним засобом. Інцидент стався близько 12:00, одразу після зльоту літака. Пілоти повідомили про подію диспетчерам.

Як пише видання, було видно світловий спалах і чутно гучний звук. Через це припускають, що по літаку могли запустити новорічну ракету. Оскільки подія відбулася вдень, не виключається, що це була цілеспрямована дія.

Розслідування вже почали Бундесвер і поліція. Військові підкреслили, що подібні інциденти трапляються вкрай рідко. Іноді пілотів намагаються засліпити лазерними указками.

Прямої загрози для літака не було, кажуть правоохоронці. За їхніми даними, ракета злетіла приблизно за 500 метрів від літака. Справу розглядають серйозно через "чутливий характер" ситуації.

