Росіяни прямували до Санкт-Петербурга, але через обстріл петербурзький аеропорт тимчасово закрили. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Postimees.

Що відомо про рейс із росіянами?

У Талліннському аеропорту розповіли, що літак з російськими туристами сів о 5:33 ранку. Це був рейс єгипетської авіакомпанії AlMarsia Universal Airlines із Шарм-ель-Шейха в аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі.

Літак був перенаправлений на посадку до Таллінна, оскільки в аеропорт Пулково він приземлитися не міг через тимчасове закриття,

– розповіли там.

Борт вилетів із Таллінна майже через 6 годин. Увесь цей час пасажирам та екіпажу було заборонено покидати літак.

Атака на Росію 24 серпня