Россияне направлялись в Санкт-Петербург, но из-за обстрела петербургский аэропорт временно закрыли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Postimees.
Что известно о рейсе с россиянами?
В Таллиннском аэропорту рассказали, что самолет с российскими туристами сел в 5:33 утра. Это был рейс египетской авиакомпании AlMarsia Universal Airlines из Шарм-эль-Шейха в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.
Самолет был перенаправлен на посадку в Таллинн, поскольку в аэропорт Пулково он приземлиться не мог из-за временного закрытия,
– рассказали там.
Борт вылетел из Таллинна почти через 6 часов. Все это время пассажирам и экипажу было запрещено покидать самолет.
Атака на Россию 24 августа
- Ночью дроны атаковали 13 регионов России и оккупированный Крым. В частности, взрывы раздавались возле Курской АЭС, порта Усть-Луга и Сызранского НПЗ. Россия заявила, что якобы уничтожила 95 беспилотников.
- Известно, что в порту Усть-Луга после атаки возникло возгорание терминала "Новатэк". Туда долетели дроны СБУ.
- Также в Генштабе уже подтвердили поражение Сызранского нефтеперерабатывающего завода. Местные жаловались о более 20 взрывов в городе.
- Также россияне заявили, что сбили беспилотник вблизи Курской АЭС, после чего там якобы произошло возгорание трансформатора.