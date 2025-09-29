Деталі повідомляє 24 канал із посиланням на Національну поліцію. Унаслідок події ніхто не постраждав.
Що відомо про стрілянину у Львові 29 вересня?
Уночі між групою знайомих сталася бійка, на яку оперативно зреагували бійці Нацгвардії, що патрулювали територію. Побачивши правоохоронців, учасники конфлікту почали тікати, а один із них здійснив 3 постріли в повітря з травматичної зброї.
Повідомлення про звуки стрілянини на проспекті Свободи до поліції надійшло близько 01:00. Однак зловмисників затримали ще до її прибуття.
Постраждалих унаслідок події немає, зброю вилучено. Усіх учасників інциденту встановили – це львів'яни віком від 18 до 23 років.
Трьох учасників бійки, а також 22-річного "стрільця" правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності за статтею про дрібне хуліганство Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Довідка: покарання за статтею 173 передбачає штраф у розмірі 3 – 7 неоподаткованих мінімальних доходів, громадські (40 – 60 годин) або виправні роботи (1 – 2 місяці) або арешт на строк до 15 діб.
Стрілянина в Україні: останні новини
У Кривому Розі 26 вересня застрелили очільника федерації самбо Євгена Понирка. На місці вбивства знайшли 30 гільз російського виробництва, поліція відкрила кримінальне провадження.
У селі Піщаний Брід на Кіровоградщині 20 вересня місцевий житель відкрив вогонь по правоохоронцях, які перевіряли його документи. Начальник СРПП отримав вогнепальне поранення в живіт, а його напарник – поранення руки. Зловмисника затримали 21 вересня, слідчі розпочали кримінальне провадження.
У селі Підрясне на Львівщині 12 вересня сталася стрілянина в офісі автосервісу. 33-річний чоловік спочатку застрелив 39-річного орендодавця, а потім вчинив самогубство, вистреливши собі у груди.