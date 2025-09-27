Про це пише 24 Канал з посиланням на Свої. Кривий Ріг. У розпорядження видання потрапило відео з моментом вбиваства Євгена Понирка.

Як вбили Євгена Понирка в Кривому Розі?

На опублікованому відео видно, що Євген Понирко підійшов до свого будинку та зупинився біля невідомого авто. У цей момент з легковика виходить чоловік, який влучає у свою жертву.

Як стало відомо, кілерів могло бути двоє. Примітно, що водій авто, біля якого зупинився загиблий, також отримав поранення під час нападу на Євгена Понирка. Розслідуванням справи займається поліція. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо умисного вбивства. Для розшуку та затримання злочинців у Дніпропетровській області проводиться спеціальна операція.

У поліції вже мають кілька версій скоєного вбивства, зокрема – можливі кримінальні розбірки.

Джерела видання повідомили, що на місці вбивства Понирка знайшли 30 гільз російського виробництва. Це міг бути трофейний автомат. Вбивця влучив у спортсмена 15 кулями.

Увага! Відео 18+, містить чутливі сцени.

Момент вбивства Євгена Понирка потрапив на камеру: дивіться відео

Що відомо про Євгена Понирка?