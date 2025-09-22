Ведуча 24 Каналу Яна Богославська розповіла, яким було рішення судової колегії. Також вона повідомила, хто не з'явився на судове засідання.

Дивіться також Остання промова підозрюваного і експертиза, яка все змінила: у справі вбивства на фунікулері є вирок

Який вирок Артему Косову виніс суд?

Артему Косову, якого звинувачували у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції київського фунікулера, сьогодні, 22 вересня, оголосили вирок.

Овацій у залі суду було багато, так само як і сліз. Реакція на рішення суду була неймовірно бурхливою, тому що вся громада, яка підтримувала родину Матерухіних увесь цей час, почула саме те, чого вона вимагала понад рік,

– наголосила ведуча.

У судовій залі було дуже багато людей, які приходили увесь час на судові засідання, коли розглядається справа Максима. Вони підтримували його маму Ірину, батька Олександра, дядька Євгена – всю родину, яка пройшла немов через пекло, поки тривав судовий процес.

Колегія суддів оголосила вирок, визнавши Артема Косова винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України, та призначила покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Під час свого останнього слова Артем Косов покаявся, але говорив про своє зламане життя і констатував, що це трагедія, але він в ній не винний.

Косов сьогодні мовчав, він не контактував із пресою, хоча активно почав це робити незадовго до вироку. Жодних комунікацій між батьками Максима та Косовим не відбулося, тому що вирок оголосили одразу, як розпочалося засідання суду. Також спроб нарешті особисто вибачитися перед мамою Максима Матерухіна, а не говорити про свою зламану долю, з боку Артема Косова цього разу не було,

– підкреслила Яна Богославська.

Батьки Максима не стримували сліз на сьогоднішньому судовому засіданні, так само як і на інших, коли розповідали про ці всі події на суді. Проте сьогодні це були, зокрема, і сльози радості, тому що довгоочікуваний вирок збігається і з позицією активної громади, і з позицією родини Матерухіних, і з позицією прокуратури.

У цій справі бере участь безпосередньо генпрокурор Руслан Кравченко, який прокоментував вирок суду.

Як сторона обвинувачення, я особисто задоволений цим вироком. Він максимально наближений до справедливості, адже були обставини, фактаж, який трапився. Працівник Управління державної охорони, перебуваючи у стані сп'яніння, на жаль, вирішив зробити кидок, що призвів до тяжких наслідків,

– наголосив генпрокурор.

Кравченко нагадав, що у Максима завтра, 23 вересня, мав бути день народження, але він його вже не відсвяткує. Тому, на його думку, кожен, хто вбив дитину, неповнолітню особу, або зґвалтував, має отримати максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Які подальші дії захисту Артема Косова?

Проте це ще не кінець шляху для батьків Максима, тому що на їхню думку, Косов стовідсотково подасть на апеляцію на рішення суду. Також може бути етап касації. Проте родина готова до подальшої боротьби.

У період подання апеляції Артем Косов, імовірно, перебуватиме і надалі на гауптвахті як військовослужбовець, а не у СІЗО.

На засіданні 22 вересня не була присутня Людмила Косова, мати Артема, яка раніше, за словами потерпілої сторони, неодноразово виявляла зневагу до родини Матерухіних, ображала їх та сміялася під час дослідження щемних і доволі болісних для родини доказів. З незрозумілих причин, її сьогодні не було у залі суду, хоча її сину оголошували вирок про довічне ув'язнення.

Також захист Артема Косова до останнього наполягав на випадковості трагедії, яка трапилася у квітні 2024-го. І надалі, скоріш за все, буде дотримуватися цієї позиції для того, щоб Артем отримав менш суворе покарання. Проте невідомо, чи повернуться колишні адвокати Артема Косова у справу, чи його продовжить захищати Роман Щетніцький, який наразі був актуальним захисником для обвинуваченого.

Що відомо про обставини вбивства Максима Матерухіна?