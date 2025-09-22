22 вересня 2025 року Шевченківський суд Києва виніс вирок підозрюваному у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції київського фунікулера Артему Косову. Підозрюваного визнали винним і засудили до довічного ув'язнення.

Вбивство Максима Матерухіна сталося 7 квітня 2024 року. Через півтора року судових засідань батьки юнака отримали вирок у справі про вбивство їхнього сина. Про додаткову експертизу, результати якої перекреслили свідчення Косова та його останню промову в суді – читайте у проєкті "Де вони?" на 24 Каналі.

Раніше ми писали Про зброю, наркотики й алкоголь: деталі з допиту підозрюваного у вбивстві підлітка на фунікулері

Що говорили свідки про поведінку Артема Косова?

Навіть через півтора року на засідання в Шевченківському суді приходять небайдужі громадяни. Громада одностайна – вироком для обвинуваченого Артема Косова має бути довічне ув'язнення. Такої ж думки була і прокуратура. Але через півтора року після квітневих подій на Київському фунікулері суд був вимушений наново допитувати свідків, зокрема через покази, що на допиті надав сам Косов.

Артем Косов не визнавав провини. За його словами, він не обирав у натовпі Максима. І коли вирушив розбиратися з молоддю, що начебто грубіянила йому з іншого вагону, випадково взявся за комір саме Матерухіна, щоби кинути його через стегно. Та не встояв на місці.

Проте, за словами свідка, Косов вже чекав на Максима, коли розчинилися двері їхнього вагона. Його дружина безпосередньо бачила момент трагедії.

"Зупинився фунікулер, люди почали виходити, й коли Максим вже був біля дверей – я побачив обвинуваченого. Він стояв біля дверей і чекав Максима. Потім він схопив Максима за одяг і кинув через себе. Максим полетів… Я не бачив, як він вдарився головою. Мені жінка сказала, що він розбив головою скло. Далі Максим почав підійматися сходами, зробив 3 – 4 кроки, тримався за горло (у Максима була рана на шиї – 24 Канал), хоча кров лилась так, що попала на моїх дітей", – розповів свідок на суді.

Останній етап у справі вбивства на фунікулері: дивіться відео

За словами того ж свідка, поведінка Косова була неадекватною – наче він був під впливом наркотиків.

Нагадаємо, на допиті Артем Косов стверджував, що покурив марихуану чи не за тиждень до подій на фунікулері та вперше в житті. А вбивати когось того вечора не збирався.

Якщо перший свідок був у вагоні з Максимом того дня, то другого підперли Косов із товаришем. Нагадаємо, що інші свідки, зокрема й молоді дівчата, розповідали, як товариш обвинуваченого намагався їх мацати й вони вдвох хвацько матюкалися в вагоні. Це за умови, що навколо було багато дітей, жінок, літніх людей і всіх, кому ще це може бути неприємно. Тоді, каже свідок, він подумав, що це наслідки ПТСР, аж ніяк не пиятики чи марихуани.

Контраргументом сторони захисту щодо неправильної поведінки двох товаришів у вагоні пізніше стали слова про одноразове зауваження. Мовляв, Артем не поводився агресивно, бо ж зреагував на слова інших пасажирів.

Жінка, яка сиділа позаду нього на сидінні, зробила йому зауваження, щоб він не матюкався, тому що дуже багато дітей в фунікулері. Він вибачився і затих на якийсь час. Пройшло кілька хвилин і він почав, здається, вже звертатися до хлопців, які стояли внизу, – розповів інший свідок.

За його словами обвинувачений казав хлопцям: "Буду бити тебе, тебе і тебе".

У відповідь Косов ставив свідку дивні запитання, як то про свій зовнішній вигляд, зачіску та одяг у день трагедії. Виявилося, що адвокат Роман Щетніцький підготував новий доказ – сповільнене відео подій того дня, де видно, що на сходах сидить не Артем Косов, а обвинувачений якраз намагався, мовляв, врятувати Максима.

Виявилося, що свідок дійсно помилився. Він заявляв, що Артем сидів на сходах, обхопивши голову, проте то був не він, а один із друзів Максима. Косов на той момент, за позицією захисту, намагався допомогти вже мертвому Максиму.

До слова, генпрокурор відмовився приймати незаявлений законним чином доказ, а до рятувальних навичок обвинуваченого поставились, м'яко кажучи, зі скепсисом. Мовляв, це було лише створення ілюзії надання допомоги.

Що показав слідчий експеримент, який усе змінив?

Після цього в судовій залі пролунало те, що скасувало просто половину тверджень Артема Косова під час допиту генпрокурором. Це моментально змінило хід подій.

Щоб перевірити покази Косова, суд зобов'язав ДБР провести повторний слідчий експеримент за його участі безпосередньо на місці події. Також судді призначили додаткову комплексну судово-медичну експертизу, щоби дослідити місце трагедії та уламки скла. Так от, результати показали, що події ніяк не могли розвиватись так, як їх описав Косов.

Прокурор заявив, що висновок комплексної експертизи повністю спростовує позицію обвинуваченого, який під час слідчих експериментів та в ході допиту в суді спотворював фактичні обставини. За його словами, Косов намагався виставити себе жертвою нібито агресивних дій неповнолітніх, прикривався нібито зухвалою поведінкою Максима та негативним ставленням його друзів до військової служби.

Проте усі заяви обвинуваченого абсолютно не узгоджуються з показаннями свідків, допитаних у садовому засіданні та з дослідженими матеріалами.

Що сказав обвинувачений у своїй останній промові?

У своїй останній промові перед винесенням вироку Артем Косов повторював ті самі заяви, що не прокинувся зранку з метою когось вбити, що це випадкова ситуація, що хлопець не виглядав на свій вік і що його доля – Артема Косова – теж руйнується. Промову Артема Косова повністю без будь-якого монтажу або змін, щоби кожен міг зробити свої висновки – можна подивитися у відео 24 Каналу.