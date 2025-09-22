Ведущая 24 Канала Яна Богославская рассказала, каким было решение судебной коллегии. Также она сообщила, кто не явился на судебное заседание.

Какой приговор Артему Косову вынес суд?

Артему Косову, которого обвиняли в убийстве подростка Максима Матерухина на станции киевского фуникулера, сегодня, 22 сентября, огласили приговор.

Оваций в зале суда было много, так же как и слез. Реакция на решение суда была невероятно бурной, потому что вся община, которая поддерживала семью Матерухиных все это время, услышала именно то, чего она требовала более года,

– подчеркнула ведущая.

В судебном зале присутствовало очень много людей, которые приходили все время на судебные заседания, когда рассматривается дело Максима. Они поддерживали его маму Ирину, отца Александра, дядю Евгения – всю семью, которая прошла словно через ад, пока длился судебный процесс.

Коллегия судей объявила приговор, признав Артема Косова виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Украины, и назначила наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Во время своего последнего слова Артем Косов покаялся, но говорил о своей сломанной жизни и констатировал, что это трагедия, но он в ней не виноват.

Косов сегодня молчал, он не контактировал с прессой, хотя активно начал это делать незадолго до приговора. Никаких коммуникаций между родителями Максима и Косовым не произошло, потому что приговор объявили сразу, как началось заседание суда. Также попыток наконец лично извиниться перед мамой Максима Матерухина, а не говорить о своей сломанной судьбе, со стороны Артема Косова в этот раз не было,

– подчеркнула Яна Богославская.

Родители Максима не сдерживали слез на сегодняшнем судебном заседании, так же как и на других, когда рассказывали об этих всех событиях на суде. Однако сегодня это были, в частности, и слезы радости, потому что долгожданный приговор совпадает и с позицией активной общины, и семьи Матерухиных, и прокуратуры.

В этом деле участвует непосредственно генпрокурор Руслан Кравченко, который прокомментировал приговор суда.

Как сторона обвинения, я лично доволен этим приговором. Он максимально приближен к справедливости, ведь были обстоятельства, фактаж, который случился. Работник Управления государственной охраны, находясь в состоянии опьянения, к сожалению, решил сделать бросок, что привело к тяжелым последствиям,

– подчеркнул генпрокурор.

Кравченко напомнил, что у Максима завтра, 23 сентября, должен был быть день рождения, но он его уже не отпразднует. Поэтому, по его мнению, каждый, кто убил ребенка, несовершеннолетнее лицо, или изнасиловал, должен получить максимальное наказание – пожизненное заключение.

Какие дальнейшие действия защиты Артема Косова?

Однако это еще не конец пути для родителей Максима, потому что по их мнению, Косов стопроцентно подаст на апелляцию на решение суда. Также может быть этап кассации. Однако семья готова к дальнейшей борьбе.

В период подачи апелляции Артем Косов, вероятно, будет находиться и в дальнейшем на гауптвахте как военнослужащий, а не в СИЗО.

На заседании 22 сентября не присутствовала Людмила Косова, мать Артема, которая ранее, по словам потерпевшей стороны, неоднократно проявляла пренебрежение к семье Матерухиных, оскорбляла их и смеялась во время исследования щемящих и довольно болезненных для семьи доказательств. По непонятным причинам, ее сегодня не было в зале суда, хотя ее сыну объявляли приговор о пожизненном заключении.

Также защита Артема Косова до последнего настаивала на случайности трагедии, которая случилась в апреле 2024-го. И в дальнейшем, скорее всего, будет придерживаться этой позиции для того, чтобы Артем получил менее суровое наказание. Однако неизвестно, вернутся ли бывшие адвокаты Артема Косова в дело, или его продолжит защищать Роман Щетницкий, который сейчас был актуальным защитником для обвиняемого.

