Скільки коштує 1 злотий

20 грудня НБУ встановив курс 10,25 гривні за злотий, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Середній курс, залежно від установи такий:

у банках купівля відбувається по курсу 10 гривень за злотий, продаж – 10,45 гривні за злотий;

купівля відбувається по курсу 10 гривень за злотий, продаж – 10,45 гривні за злотий; в обмінниках купівля здійснюється по курсу 10,25 гривні за злотий, продаж – 10,40 гривні за злотий.

Водночас курс гривні до злотого:

середній курс в банках – 0,096 злотих за гривню;

середній курс в обмінниках – 0,096 злотих за гривню;

курс Visa – 0,097 злотих за гривню;

курс Mastercard – 0,097 злотих за гривню.

Зверніть увагу! Курс НБУ сьогодні 0,098 злотих за гривню.

На скільки злотих можна обміняти 100 гривень сьогодні