Скільки коштує 1 злотий
20 грудня НБУ встановив курс 10,25 гривні за злотий, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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Середній курс, залежно від установи такий:
- у банках купівля відбувається по курсу 10 гривень за злотий, продаж – 10,45 гривні за злотий;
- в обмінниках купівля здійснюється по курсу 10,25 гривні за злотий, продаж – 10,40 гривні за злотий.
Водночас курс гривні до злотого:
- середній курс в банках – 0,096 злотих за гривню;
- середній курс в обмінниках – 0,096 злотих за гривню;
- курс Visa – 0,097 злотих за гривню;
- курс Mastercard – 0,097 злотих за гривню.
Зверніть увагу! Курс НБУ сьогодні 0,098 злотих за гривню.
На скільки злотих можна обміняти 100 гривень сьогодні
- якщо ви обмінюєте 100 гривень у банку, то вийде орієнтовно 9,57 злотих;
- при обміні 100 гривень в обмінному пункті, можна отримати приблизно 9,62 злотих.