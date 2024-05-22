Чи є ризик девальвації гривні до кінця року
Експерт Данило Монін у коментарі 24 Каналу розповів, що ситуація з курсом у травні є доволі стабільною.
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Наразі Міністерство фінансів України має запаси для фінансування бюджету до кінця літа, а з американською допомогою у вигляді безвідсоткових кредитів на суму 7,8 мільярда доларів – до кінця року.
Отже, стабільність щодо фінансової допомоги за узгодженими графіками лише додає впевненості Нацбанку для роботи в плановому режимі.
Поки не відомо, коли прийде перший транш фінансової допомоги зі США, адже більше обговорюється зараз військовий компонент. У будь-якому випадку макрофінансова підтримка США – це повна підконтрольність курсу бажанням Нацбанку та відсутність ризиків великої девальвації гривні у 2024 році.
Який курс прогнозується влітку
Монін вважає, що на сьогодні Національний банк змінив свою політику курсоутворення. Йдеться про те, що з порівняно стабільної гривні регулятор перейшов в режим плавної керованої девальвації нацвалюти.
Загальний тренд – це невелика девальвація,
– додає економіст.
Враховуючи низьку інфляцію, кращий експорт, аніж прогнозувалося, та плановий прихід зовнішньої допомоги, у червні варто очікувати курс близько 39,5 – 40 гривень за долар.
Що відбувається з доларом на готівковому ринку
Банкірка Анна Золотько у коментарі для 24 Каналу розповіла, що зважаючи на завершення періоду сплати податків бізнесом, у період з 20 травня по 26 травня у безготівковому сегменті не варто очікувати зростання долара.
З огляду на той факт, що готівковий сегмент минулого тижня дуже слабко реагував на тенденції на ВРУ, суттєвих змін курсу тут я не прогнозую
Золотько додає, що межі можливих коливань курсу можуть сягати від 39,7 – 40,2 гривні за долар.
Водночас банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу наголосив, що курси валют цього тижня можуть як зростати, так і знижуватись.
Але в умовах озвучених обставин основні показники валютного ринку залишаться на попередньому рівні.
Прогнозуються такі коридори валютних коливань:
- міжбанк: 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро,
- готівковий ринок: 39 – 41 гривня за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.