Що було з доларом минулого тижня
Банкірка Анна Золотько у коментарі для 24 Каналу розповіла, що на початку минулого тижня, як і очікувалося, курс долара зростав в усіх сегментах валютного ринку.
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Золотько нагадала, що на готівковому ринку, наприклад, вартість американського долара навіть переходила позначку 40 гривень за долар. А на ВРУ у понеділок котирування сягали рівня 39,68 гривні за долар.
Проте ближче до середини тижня через активізацію пропозиції іноземної валюти у безготівковому сегменті, що була спричинена наближенням граничної дати сплати квартальних податків бізнесом, курс долара на ВРУ почав динамічно знижуватися і на піку досяг позначки 39,33 гривні за долар.
За словами банкірки, це призвело до помірного зміцнення гривні й у готівковому сегменті, хоча останній відреагував на тренди міжбанку не так жваво.
Яким буде курс долара цього тижня
Анна Золотько пояснює, що зважаючи на завершення періоду сплати податків бізнесом, цього тижня можна очікувати на помірне зростання вартості долара у безготівковому сегменті.
Але, з огляду на той факт, що готівковий сегмент минулого тижня дуже слабко реагував на тенденції на ВРУ, суттєвих змін курсу тут я не прогнозую,
– додає вона.