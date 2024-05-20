Что было с долларом на прошлой неделе
Банкир Анна Золотько в комментарии для 24 Канала рассказала, что в начале прошлой недели, как и ожидалось, курс доллара рос во всех сегментах валютного рынка.
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Золотько напомнила, что на наличном рынке, например, стоимость американского доллара даже переходила отметку 40 гривен за доллар. А на ВРУ в понедельник котировки достигали уровня 39,68 гривны за доллар.
Однако ближе к середине недели из-за активизации предложения иностранной валюты в безналичном сегменте, что была вызвана приближением предельной даты уплаты квартальных налогов бизнесом, курс доллара на ВРУ начал динамично снижаться и на пике достиг отметки 39,33 гривны за доллар.
По словам банкира, это привело к умеренному укреплению гривны и в наличном сегменте, хотя последний отреагировал на тренды межбанка не так живо.
Каким будет курс доллара на этой неделе
Анна Золотько объясняет, что ввиду завершения периода уплаты налогов бизнесом, на этой неделе можно ожидать умеренный рост стоимости доллара в безналичном сегменте.
Но, учитывая тот факт, что наличный сегмент на прошлой неделе очень слабо реагировал на тенденции на ВРУ, существенных изменений курса здесь я не прогнозирую,
– добавляет она.