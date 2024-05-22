Есть ли риск девальвации гривны до конца года
Эксперт Даниил Монин в комментарии 24 Каналу рассказал, что ситуация с курсом в мае является довольно стабильной.
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Сейчас Министерство финансов Украины имеет запасы для финансирования бюджета до конца лета, а с американской помощью в виде беспроцентных кредитов на сумму 7,8 миллиарда долларов – до конца года.
Таким образом, стабильность по финансовой помощи по согласованным графикам только добавляет уверенности Нацбанку для работы в плановом режиме.
Пока не известно, когда придет первый транш финансовой помощи из США, ведь больше обсуждается сейчас военный компонент. В любом случае макрофинансовая поддержка США – это полная подконтрольность курса желанием Нацбанка и отсутствие рисков большой девальвации гривны в 2024 году.
Какой курс прогнозируется летом
Монин считает, что на сегодня Национальный банк изменил свою политику курсообразования. Речь идет о том, что со сравнительно стабильной гривны регулятор перешел в режим плавной управляемой девальвации нацвалюты.
Общий тренд – это небольшая девальвация,
– добавляет экономист.
Учитывая низкую инфляцию, лучший экспорт, чем прогнозировалось, и плановый приход внешней помощи, в июне стоит ожидать курс около 39,5 – 40 гривен за доллар.
Что происходит с долларом на наличном рынке
Банкир Анна Золотько в комментарии для 24 Канала рассказала, что ввиду завершения периода уплаты налогов бизнесом, в период с 20 мая по 26 мая в безналичном сегменте не стоит ожидать роста доллара.
Учитывая тот факт, что наличный сегмент на прошлой неделе очень слабо реагировал на тенденции на ВРУ, существенных изменений курса здесь я не прогнозирую
Золотько добавляет, что пределы возможных колебаний курса могут достигать от 39,7 – 40,2 гривны за доллар.
В то же время банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отметил, что курсы валют на этой неделе могут как расти, так и снижаться.
Но в условиях озвученных обстоятельств основные показатели валютного рынка останутся на прежнем уровне.
Прогнозируются следующие коридоры валютных колебаний:
- межбанк: 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро,
- наличный рынок: 39 – 41 гривна за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро.