Как изменится валютный рынок

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой отметил, что на следующей неделе на валютном рынке вряд ли произойдут какие-то глобальные изменения. В частности из-за значительных резервов Украины – 43 миллиарда долларов.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка "Бюджет" на дальнейшие валютную либерализацию в части отмены ряда ограничений для бизнеса для осуществления платежей в валюте составляет 5,5 миллиардов долларов, то есть в случае возможного существенного роста спроса на валюту НБУ готов потратить значительные средства без ущерба для рынка.

Лесовой уточнил, что объемы получаемой макрофинансовой поддержки почти полностью удовлетворяют потребности Украины на 2024 год. К тому же после активной девальвации гривны в апреле на 1,3% (или же на 0,52 гривны к курсу доллара) этот процесс по крайней мере до конца мая может несколько притормозиться.

Можно даже рассчитать, что по состоянию на 1 июня отклонение курса доллара по сравнению с курсом на 1 мая составит от 0,2 до 0,5 гривен, а курс будет в промежутке 39,7 – 40 гривен за доллар. Другими словами май по своему завершению окажется менее активным в девальвационных процессах,

– прогнозирует банкир.

Как изменится курс валют

Курсы валют ожидаемо могут как расти, так и снижаться. Однако в условиях озвученных обстоятельств основные показатели валютного рынка останутся на прежнем уровне и будут такими:

коридоры валютных колебаний : межбанк: 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро, наличный рынок: 39 – 41 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро;

: межбанк: 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро, наличный рынок: 39 – 41 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро; текущие курсовые колебания: межбанк: до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки: до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты: до 0,5 гривен.

В то же время разница между курсами покупки и продажи будет:

на межбанке до 0,05 гривен за доллар, до 0,1 гривны за евро,

в коммерческих банках: до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро,

в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривен за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.

Также важными признаками валютного рынка на следующей неделе будут: