Коли подавати показники за світло

Усі споживачі електроенергії повинні щомісяця особисто фіксувати показники лічильника та передавати ці дані, якщо хочуть уникнути переплат за комунальні послуги. При цьому, необхідно робити це до 4 числа кожного місяця.

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Річ у тім, що вимірювання обсягу використаної електроенергії проводиться за кожен календарний місяць. При цьому, нині показники можна передати в кілька різних способів:

через особистий кабінет на сайті ОСР;

зателефонувавши в кол-центр ОСР;

через чат-бот у Viber, Telegram, Facebook Messenger;

іншими методами, які передбачені вашим ОСР.

Зверніть увагу! Подання актуальних показників лічильника на регулярній основі забезпечує оплату лише за фактично спожитий обʼєм комунальних послуг.

Що відомо про новий тариф на світло

Очікується, що з 1 червня 2024 року в Україні набере чинності нова система тарифікації електроенергії. Відтак, її вартість суттєво збільшиться щодо споживачів, які використовують понад 100 кіловат.

Як повідомляють ЗМІ, тариф за споживання до 100 кіловат залишиться без змін – 2,64 гривні за кіловат-годину. Для споживання, що перевищує цю позначку, буде встановлено новий тариф – 4,8 гривні за кіловат-годину.