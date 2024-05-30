Когда подавать показатели за свет

Все потребители электроэнергии должны ежемесячно лично фиксировать показания счетчика и передавать эти данные, если хотят избежать переплат за коммунальные услуги. При этом, необходимо делать это до 4 числа каждого месяца.

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Дело в том, что измерение объема использованной электроэнергии производится за каждый календарный месяц. При этом, сейчас показатели можно передать в несколько разных способов:

через личный кабинет на сайте ОСР;

позвонив в колл-центр ОСР;

через чат-бот в Viber, Telegram, Facebook Messenger;

другими методами, которые предусмотрены вашим ОСР.

Обратите внимание! Представление актуальных показаний счетчика на регулярной основе обеспечивает оплату только за фактически потребленный объем коммунальных услуг.

Что известно о новом тарифе на свет

Ожидается, что с 1 июня 2024 года в Украине вступит в силу новая система тарификации электроэнергии. Поэтому, ее стоимость существенно увеличится в отношении потребителей, которые используют более 100 киловатт.

Как сообщают СМИ, тариф за потребление до 100 киловатт останется без изменений – 2,64 гривны за киловатт-час. Для потребления, превышающего эту отметку, будет установлен новый тариф – 4,8 гривны за киловатт-час.