Как изменятся тарифы в "Нафтогазе"

После пересмотра тарифы регуляторов не претерпели изменений. В частности, стоимость газа в компании "Нафтогаз", которая сейчас обслуживает 98% потребителей остается на уровне 7,96 гривны за кубометр.

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Алексей Чернышов Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед.

Напомним! Именно компания "Нафтогаз" выступила поставщиком последней надежды.

Какая ситуация у других регуляторов

Нынешние тарифы у большинства регуляторов будут действовать до конца апреля следующего года. Однако, на сайтах компаний "Галнафтогаз" и "Эру людям" указано, что определенные цены зафиксированы до августа 2024 года.

Стоимость газа для бытовых потребителей не менялась в течение двух последних сезонов. Сейчас она в зависимости от регулятора такая:

Обратите внимание! Плата за доставку газа осуществляется отдельно.