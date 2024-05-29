Санкции надо усиливать

Несмотря на введение Евросоюзом и другими западными странами 16 000 санкций против России с начала войны, экономика страны демонстрирует рост.

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В 2023 году она выросла на 2,2%, а в 2024 году предполагается рост на 1,1%. Россия продолжает получать значительные доходы из Европы. Поэтому, по словам экспертов, ЕС должен активизировать свои усилия и полностью запретить импорт металлопродукции из России.

Бывший военный офицер и стратегический консультант высокопоставленных военных руководителей США Аарон Плуто отметил, что отсутствие санкций на ключевые сегменты российской экономики позволяет России зарабатывать миллиарды.

Эти средства напрямую способствуют финансированию беспилотников, ракет и основного вооружения, направленного на украинское гражданское население, которое защищает их дома и близких,

– говорит Плуто.

Импорт металлов приносит России большие прибыли

Несмотря на новые санкции ЕС, связанные с убийством Алексея Навального, импорт российских стальных слябов и чугуна в Европу не прекращается. Двенадцатый пакет санкций, который предусматривает запрет на этот импорт, включает двухлетний переходный период.

Понятно, что последние санкции являются простой риторикой без реального эффекта. Это разрешение на неконтролируемый импорт российского сляба в течение следующих четырех лет позволит российским металлургам заработать более 6 миллиардов евро. Москва должна была бы получить прибыль в размере 1,5 млрд евро,

– добавляет эксперт.

Он отметил, что Европейскому Союзу следует активизировать свои усилия и ввести более жесткие санкции против лиц, которые непосредственно финансируют войну против Украины, а также применить меры для ареста замороженных российских активов, чтобы они могли быть использованы для восстановления Украины после лет вооруженных конфликтов.

Интересно! Как известно, в двенадцатом пакете Евросоюз продлил срок действия квот на российские слябы еще на четыре года. Общий объем квоты на импорт этой продукции от октября 2024 года до сентября 2028 года установлен на уровне 8,5 миллионов тонн, с детальным разделением на периоды.