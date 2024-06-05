Які пільги на світло мають багатодітні сім'ї
Багатодітною називають сім’ю, яка виховує 3 та більше дітей. В Україні такі сім'ї можуть розраховувати на державні пільги для оплати житлово-комунальних послуг.
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Водночас багатодітні сім'ї можуть отримати 50% знижки на оплату за користування комунальними послугами – це електропостачання, газопостачання, водопостачання та інші послуги.
Серед умови отримання таких пільг є:
- Середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні 6 місяців, з розрахунку на одного члена сім’ї, не перевищує розміру доходу, який дає право на отримання пільг – податкова соціальна пільга у 2024 році становить 4 240 гривень.
Як розрахуватиДохід матері, яка виховує 3 дітей, щомісяця становить 10 тисяч гривень. Водночас середньомісячний сукупний дохід сім’ї за період, який враховується для визначення права за 6 місяців, на одного члена сім’ї становить 2 500 гривень. Це менше ніж 4 240 гривень. Отже, сім’я має право на отримання пільги.
Пільги для багатодітних призначаються на 12 місяців з місяця визначення такого права, але не більше, ніж до останнього дня календарного року. Відповідно, якщо сім'я подала заявку на пільги у липні, то отримуватиме допомогу до 31 грудня цього ж року.
Чи передбачені пільги для пенсіонерів
Серед пільг для пенсіонерів є право отримати 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема й на світло. Крім оплати за комунальні послуги, особи похилого віку можуть отримати знижку на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу
Перелік спеціальностей:
- педагогічні працівники,
- медичні та фармацевтичні працівники,
- спеціалісти із захисту рослин,
- працівники музеїв, бібліотек,
- працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.