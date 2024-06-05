Які пільги на світло мають багатодітні сім'ї

Багатодітною називають сім’ю, яка виховує 3 та більше дітей. В Україні такі сім'ї можуть розраховувати на державні пільги для оплати житлово-комунальних послуг.

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Нагадуємо! З 1 червня в Україні єдиний тариф на електроенергію зріс з 2,64 гривні за кіловат до 4,32 гривні за кіловат. Тепер за споживання сім'єю 250 – 300 кіловатів щомісяця доведеться сплачувати від 1 080 гривень до майже 1 300 гривень.

Водночас багатодітні сім'ї можуть отримати 50% знижки на оплату за користування комунальними послугами – це електропостачання, газопостачання, водопостачання та інші послуги.

Серед умови отримання таких пільг є:

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні 6 місяців, з розрахунку на одного члена сім’ї, не перевищує розміру доходу, який дає право на отримання пільг – податкова соціальна пільга у 2024 році становить 4 240 гривень.

Як розрахувати Дохід матері, яка виховує 3 дітей, щомісяця становить 10 тисяч гривень. Водночас середньомісячний сукупний дохід сім’ї за період, який враховується для визначення права за 6 місяців, на одного члена сім’ї становить 2 500 гривень. Це менше ніж 4 240 гривень. Отже, сім’я має право на отримання пільги.

Пільги для багатодітних призначаються на 12 місяців з місяця визначення такого права, але не більше, ніж до останнього дня календарного року. Відповідно, якщо сім'я подала заявку на пільги у липні, то отримуватиме допомогу до 31 грудня цього ж року.

Важливо! Ті сім'ї, які вперше отримали посвідчення багатодітних, мають зареєструватися в Реєстрі осіб, які мають право на пільги. Це потрібно зробити для того, щоб отримати пільги на оплату житла та комунальних послуг.

Чи передбачені пільги для пенсіонерів

Серед пільг для пенсіонерів є право отримати 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема й на світло. Крім оплати за комунальні послуги, особи похилого віку можуть отримати знижку на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу

Зауважте! Лише пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості, мають право на такі знижки.

Перелік спеціальностей:

педагогічні працівники,

медичні та фармацевтичні працівники,

спеціалісти із захисту рослин,

працівники музеїв, бібліотек,

працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Зверніть увагу! Членам сім’ї пільговика зазначена пільга не надається.