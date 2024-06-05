Какие льготы на свет имеют многодетные семьи

Многодетной называют семью, которая воспитывает 3 и более детей. В Украине такие семьи могут рассчитывать на государственные льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

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Напоминаем! С 1 июня в Украине единый тариф на электроэнергию вырос с 2,64 гривны за киловатт до 4,32 гривны за киловатт. Теперь за потребление семьей 250 – 300 киловатт ежемесячно придется платить от 1 080 гривен до почти 1 300 гривен.

В то же время многодетные семьи могут получить 50% скидки на оплату за пользование коммунальными услугами – это электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и другие услуги.

Среди условия получения таких льгот есть:

Среднемесячный совокупный доход семьи за предыдущие 6 месяцев, в расчете на одного члена семьи, не превышает размера дохода, который дает право на получение льгот – налоговая социальная льгота в 2024 году составляет 4 240 гривен.

Как рассчитать Доход матери, которая воспитывает 3 детей, ежемесячно составляет 10 тысяч гривен. В то же время среднемесячный совокупный доход семьи за период, который учитывается для определения права за 6 месяцев, на одного члена семьи составляет 2 500 гривен. Это меньше чем 4 240 гривен. Итак, семья имеет право на получение льготы.

Льготы для многодетных назначаются на 12 месяцев с месяца определения такого права, но не более, чем до последнего дня календарного года. Соответственно, если семья подала заявку на льготы в июле, то будет получать помощь до 31 декабря этого же года.

Важно! Те семьи, которые впервые получили удостоверение многодетных, должны зарегистрироваться в Реестре лиц, имеющих право на льготы. Это нужно сделать для того, чтобы получить льготы на оплату жилья и коммунальных услуг.

Предусмотрены ли льготы для пенсионеров

Среди льгот для пенсионеров есть право получить 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе и на свет. Кроме оплаты за коммунальные услуги, лица пожилого возраста могут получить скидку на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа

Обратите внимание! Только пенсионеры, которые работали по определенным специальностям и проживают в сельской местности, имеют право на такие скидки.

Перечень специальностей:

педагогические работники,

медицинские и фармацевтические работники,

специалисты по защите растений,

работники музеев, библиотек,

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Обратите внимание! Членам семьи льготника указанная льгота не предоставляется.