Какие льготы на свет имеют многодетные семьи

Многодетной называют семью, которая воспитывает 3 и более детей. В Украине такие семьи могут рассчитывать на государственные льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

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В то же время многодетные семьи могут получить 50% скидки на оплату за пользование коммунальными услугами – это электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и другие услуги.

Среди условия получения таких льгот есть:

  • Среднемесячный совокупный доход семьи за предыдущие 6 месяцев, в расчете на одного члена семьи, не превышает размера дохода, который дает право на получение льгот – налоговая социальная льгота в 2024 году составляет 4 240 гривен.

Как рассчитать

Доход матери, которая воспитывает 3 детей, ежемесячно составляет 10 тысяч гривен. В то же время среднемесячный совокупный доход семьи за период, который учитывается для определения права за 6 месяцев, на одного члена семьи составляет 2 500 гривен. Это меньше чем 4 240 гривен. Итак, семья имеет право на получение льготы.

Льготы для многодетных назначаются на 12 месяцев с месяца определения такого права, но не более, чем до последнего дня календарного года. Соответственно, если семья подала заявку на льготы в июле, то будет получать помощь до 31 декабря этого же года.

Предусмотрены ли льготы для пенсионеров

Среди льгот для пенсионеров есть право получить 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе и на свет. Кроме оплаты за коммунальные услуги, лица пожилого возраста могут получить скидку на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа

Перечень специальностей:

  • педагогические работники,
  • медицинские и фармацевтические работники,
  • специалисты по защите растений,
  • работники музеев, библиотек,
  • работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.