Какие льготы на свет имеют многодетные семьи
Многодетной называют семью, которая воспитывает 3 и более детей. В Украине такие семьи могут рассчитывать на государственные льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
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В то же время многодетные семьи могут получить 50% скидки на оплату за пользование коммунальными услугами – это электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и другие услуги.
Среди условия получения таких льгот есть:
- Среднемесячный совокупный доход семьи за предыдущие 6 месяцев, в расчете на одного члена семьи, не превышает размера дохода, который дает право на получение льгот – налоговая социальная льгота в 2024 году составляет 4 240 гривен.
Как рассчитатьДоход матери, которая воспитывает 3 детей, ежемесячно составляет 10 тысяч гривен. В то же время среднемесячный совокупный доход семьи за период, который учитывается для определения права за 6 месяцев, на одного члена семьи составляет 2 500 гривен. Это меньше чем 4 240 гривен. Итак, семья имеет право на получение льготы.
Льготы для многодетных назначаются на 12 месяцев с месяца определения такого права, но не более, чем до последнего дня календарного года. Соответственно, если семья подала заявку на льготы в июле, то будет получать помощь до 31 декабря этого же года.
Предусмотрены ли льготы для пенсионеров
Среди льгот для пенсионеров есть право получить 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе и на свет. Кроме оплаты за коммунальные услуги, лица пожилого возраста могут получить скидку на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа
Перечень специальностей:
- педагогические работники,
- медицинские и фармацевтические работники,
- специалисты по защите растений,
- работники музеев, библиотек,
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.