Перерасчет субсидии

Как указано в сообщении, получателям уже назначенных субсидий не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда для перерасчета размеров выплат в связи с ростом тарифа на электроэнергию.

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Впрочем, поскольку тарифы на электроэнергию выросли с 1 июня, сумма пересчитанной субсидии будет учтена в выплате за июнь, которую получатели получат в следующем месяце –июле.

Как проверить наличие субсидии

На сайте Пенсионного фонда Украины в личном кабинете можно легко проверить статус своих субсидий и льгот. Для этого нужно зайти в раздел "Моя субсидия", где доступна информация о:

  • дате последнего начисления субсидии;
  • сумме, которая была начислена;
  • решение о предоставлении субсидии или льготы.

Когда субсидию могут отменить?

Если в составе домохозяйств происходят определенные изменения, то следует обновить информацию об этом, подав заявление в ПФУ или ЦНАП. Хотя большинство получателей субсидий имеют автоматическое переназначение на новый период, некоторые категории граждан не входят в эту автоматизацию.