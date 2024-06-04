Перерасчет субсидии
Как указано в сообщении, получателям уже назначенных субсидий не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда для перерасчета размеров выплат в связи с ростом тарифа на электроэнергию.
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Впрочем, поскольку тарифы на электроэнергию выросли с 1 июня, сумма пересчитанной субсидии будет учтена в выплате за июнь, которую получатели получат в следующем месяце –июле.
Как проверить наличие субсидии
На сайте Пенсионного фонда Украины в личном кабинете можно легко проверить статус своих субсидий и льгот. Для этого нужно зайти в раздел "Моя субсидия", где доступна информация о:
- дате последнего начисления субсидии;
- сумме, которая была начислена;
- решение о предоставлении субсидии или льготы.
Когда субсидию могут отменить?Если в составе домохозяйств происходят определенные изменения, то следует обновить информацию об этом, подав заявление в ПФУ или ЦНАП. Хотя большинство получателей субсидий имеют автоматическое переназначение на новый период, некоторые категории граждан не входят в эту автоматизацию.