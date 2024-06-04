От чего зависит размер пенсии по инвалидности
Пенсия по инвалидности назначается лицам, которым медико-социальная экспертиза установила статус инвалидности. Эксперты устанавливают состояние здоровья и определяют трудоспособность лица.
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Что важно, такие пенсии назначаются лицам с соответствующим страховым стажем, который варьируется от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста, в котором была установлена инвалидность.
Таким образом, размер такой пенсии определяется в процентах от пенсии по возрасту, и зависит от группы инвалидности:
- люди с инвалидностью I группы получают минимум 100% пенсии по возрасту;
- люди с инвалидностью II группы – 90%;
- люди с инвалидностью III группы - 50%.
Правительством установлены минимумы для пенсий по инвалидности:
- люди с инвалидностью I группы имеют не менее 2 760 гривен;
- с инвалидностью II и III групп, которые не работают - 2 520 гривен;
- с инвалидностью II и III групп, которые работают - 2 093 гривен.
Пенсии по инвалидности военнослужащим
Пенсии по инвалидности для военнослужащих регулируются Законом Украины от "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Размер такой пенсии исчисляется как определенный процент от суммы денежного содержания, в зависимости от причины и группы инвалидности.
Минимальный размер пенсии для военнослужащих с инвалидностью не может быть меньше: