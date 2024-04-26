Как назначаются пенсии чернобыльцам
В 2024 году минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и чья инвалидность прямо связана с этой катастрофой, были пересчитаны.
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Законодательство устанавливает новые размеры пенсионного обеспечения:
- Лица с инвалидностью 1 группы получат 100% от средней заработной платы, учитываемой для пенсионного исчисления;
- Лица с инвалидностью 2 группы – 80% от этой суммы;
- Лица с инвалидностью 3 группы – 60%.
Как изменились выплаты
Ежегодно 1 марта проводится перерасчет пенсионных выплат. Они рассчитываются на основе средней заработной платы за предыдущий год, с которой были уплачены страховые взносы и которая берется для расчета пенсий. За 2023 год расчетный показатель составляет 14 308,46 гривны.
С 1 марта 2024 года новые минимальные размеры пенсионных выплат для лиц, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, установлены следующим образом:
- для лиц с инвалидностью 1 группы – 14 308,46 гривны;
- для лиц с инвалидностью 2 группы – 11 446,77 гривны;
- для лиц с инвалидностью 3 группы – 8 585,08 гривны.
Сколько в Украине пострадавших от аварии на ЧАЭС
По состоянию на 1 апреля в Украине зарегистрировано 639 тысяч пенсионеров со статусом пострадавших от Чернобыльской катастрофы, из общего количества пенсионеров в стране, что составляет 10,517 миллиона.
Согласно данным ПФУ, наибольшее количество пенсионеров-чернобыльцев проживает в Киевской области, где их численность достигает 206 тысяч.
- Житомирская область насчитывает 89 тысяч таких пенсионеров;
- Ровенская - 94 тысячи;
- в Черкасской области зарегистрировано 39 тысяч;
- в Волынской - 36 тысяч;
- в Винницкой области и городе Киеве - по 29 тысяч пенсионеров с таким статусом.