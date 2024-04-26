Як призначаються пенсії чорнобильцям

У 2024 році мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і чия інвалідність прямо пов'язана з цією катастрофою, були перераховані.

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Законодавство встановлює нові розміри пенсійного забезпечення:

  • Особи з інвалідністю 1 групи отримають 100% від середньої заробітної плати, що враховується для пенсійного обчислення;
  • Особи з інвалідністю 2 групи – 80% від цієї суми;
  • Особи з інвалідністю 3 групи – 60%.

Як змінилися виплати

Щорічно 1 березня проводиться перерахунок пенсійних виплат. Вони розраховуються на основі середньої заробітної плати за попередній рік, з якої було сплачено страхові внески та яка береться для обрахування пенсій. За 2023 рік розрахунковий показник становить 14 308,46 гривні.

З 1 березня 2024 року нові мінімальні розміри пенсійних виплат для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, встановлені наступним чином:

  • для осіб з інвалідністю 1 групи – 14 308,46 гривні;
  • для осіб з інвалідністю 2 групи – 11 446,77 гривні;
  • для осіб з інвалідністю 3 групи – 8 585,08 гривні.

Скільки в Україні постраждалих від аварії на ЧАЕС

Станом на 1 квітня в Україні зареєстровано 639 тисяч пенсіонерів зі статусом постраждалих від Чорнобильської катастрофи, з загальної кількості пенсіонерів у країні, що становить 10,517 мільйона.

Згідно з даними ПФУ, найбільша кількість пенсіонерів-чорнобильців проживає у Київській області, де їх чисельність досягає 206 тисяч.

  • Житомирська область налічує 89 тисяч таких пенсіонерів;
  • Рівненська — 94 тисячі;
  • у Черкаській області зареєстровано 39 тисяч;
  • у Волинській — 36 тисяч;
  • у Вінницькій області та місті Києві — по 29 тисяч пенсіонерів з таким статусом.