Як призначаються пенсії чорнобильцям
У 2024 році мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і чия інвалідність прямо пов'язана з цією катастрофою, були перераховані.
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Законодавство встановлює нові розміри пенсійного забезпечення:
- Особи з інвалідністю 1 групи отримають 100% від середньої заробітної плати, що враховується для пенсійного обчислення;
- Особи з інвалідністю 2 групи – 80% від цієї суми;
- Особи з інвалідністю 3 групи – 60%.
Як змінилися виплати
Щорічно 1 березня проводиться перерахунок пенсійних виплат. Вони розраховуються на основі середньої заробітної плати за попередній рік, з якої було сплачено страхові внески та яка береться для обрахування пенсій. За 2023 рік розрахунковий показник становить 14 308,46 гривні.
З 1 березня 2024 року нові мінімальні розміри пенсійних виплат для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, встановлені наступним чином:
- для осіб з інвалідністю 1 групи – 14 308,46 гривні;
- для осіб з інвалідністю 2 групи – 11 446,77 гривні;
- для осіб з інвалідністю 3 групи – 8 585,08 гривні.
Скільки в Україні постраждалих від аварії на ЧАЕС
Станом на 1 квітня в Україні зареєстровано 639 тисяч пенсіонерів зі статусом постраждалих від Чорнобильської катастрофи, з загальної кількості пенсіонерів у країні, що становить 10,517 мільйона.
Згідно з даними ПФУ, найбільша кількість пенсіонерів-чорнобильців проживає у Київській області, де їх чисельність досягає 206 тисяч.
- Житомирська область налічує 89 тисяч таких пенсіонерів;
- Рівненська — 94 тисячі;
- у Черкаській області зареєстровано 39 тисяч;
- у Волинській — 36 тисяч;
- у Вінницькій області та місті Києві — по 29 тисяч пенсіонерів з таким статусом.