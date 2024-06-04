Від чого залежить розмір пенсії по інвалідності

Пенсія по інвалідності призначається особам, яким медико-соціальна експертиза встановила статус інвалідності. Експерти встановлюють стан здоров'я та визначають працездатність особи.

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Що важливо, такі пенсії призначаються особам з відповідним страховим стажем, який варіюється від 1 до 15 років, залежно від віку, у якому було встановлено інвалідність.

Зауважте! У деяких випадах призначена група може змінюватись під час повторного огляду. Відповідно до цього коригується і пенсія особи.

Таким чином, розмір такої пенсії визначається у відсотках від пенсії за віком, і залежить від групи інвалідності:

люди з інвалідністю I групи отримують мінімум 100% пенсії за віком;

отримують мінімум 100% пенсії за віком; люди з інвалідністю II групи – 90%;

– 90%; люди з інвалідністю III групи — 50%.

Урядом встановлені мінімуми для пенсій по інвалідності:

люди з інвалідністю I групи мають щонайменше 2 760 гривень;

з інвалідністю II та III груп, які не працюють — 2 520 гривень;

з інвалідністю II та III груп, які працюють — 2 093 гривень.

Зауважте! Від 1 березня цього року зросли мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю, пов'язаною з Чорнобильською катастрофою. Детальніше з розмірами виплат можна ознайомитись тут.

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям

Пенсії по інвалідності для військовослужбовців регулюються Законом України від "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Розмір такої пенсії обчислюється як певний відсоток від суми грошового утримання, залежно від причини та групи інвалідності.

Мінімальний розмір пенсії для військовослужбовців з інвалідністю не може бути меншим за: