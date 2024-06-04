Від чого залежить розмір пенсії по інвалідності
Пенсія по інвалідності призначається особам, яким медико-соціальна експертиза встановила статус інвалідності. Експерти встановлюють стан здоров'я та визначають працездатність особи.
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Що важливо, такі пенсії призначаються особам з відповідним страховим стажем, який варіюється від 1 до 15 років, залежно від віку, у якому було встановлено інвалідність.
Таким чином, розмір такої пенсії визначається у відсотках від пенсії за віком, і залежить від групи інвалідності:
- люди з інвалідністю I групи отримують мінімум 100% пенсії за віком;
- люди з інвалідністю II групи – 90%;
- люди з інвалідністю III групи — 50%.
Урядом встановлені мінімуми для пенсій по інвалідності:
- люди з інвалідністю I групи мають щонайменше 2 760 гривень;
- з інвалідністю II та III груп, які не працюють — 2 520 гривень;
- з інвалідністю II та III груп, які працюють — 2 093 гривень.
Пенсії по інвалідності військовослужбовцям
Пенсії по інвалідності для військовослужбовців регулюються Законом України від "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Розмір такої пенсії обчислюється як певний відсоток від суми грошового утримання, залежно від причини та групи інвалідності.
Мінімальний розмір пенсії для військовослужбовців з інвалідністю не може бути меншим за: