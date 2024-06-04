Перерахунок субсидії
Як зазначено в повідомленні, одержувачам вже призначених субсидій не потрібно звертатися до органів Пенсійного фонду для перерахунку розмірів виплат у зв'язку зі зростанням тарифу на електроенергію.
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Втім, оскільки тарифи на електроенергію зросли з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде врахована у виплаті за червень, яку отримувачі отримають у наступному місяці –липні.
Як перевірити наявність субсидії
На сайті Пенсійного фонду України в особистому кабінеті можна легко перевірити статус своїх субсидій і пільг. Для цього потрібно зайти в розділ "Моя субсидія", де доступна інформація про:
- дату останнього нарахування субсидії;
- суму, яка була нарахована;
- рішення про надання субсидії або пільги.
Коли субсидію можуть скасувати?Якщо в складі домогосподарств відбуваються певні зміни, то слід оновити інформацію про це, подавши заяву у ПФУ або ЦНАП. Хоча більшість отримувачів субсидій мають автоматичне перепризначення на новий період, деякі категорії громадян не входять в цю автоматизацію.