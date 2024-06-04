Як планують зміцнювати енергетику

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що нині пріоритет – зміцнення енергетичного сектору після терактів у Росії.

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Він зазначив, що "Укренерго" знову змушене вживати заходів щодо планового закриття споживачів. За його словами, це дозволить виграти час для відновлення та зміцнення енергосистеми.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ситуація дуже складна. Втрачено понад 9 гігават потужностей генерації. Ворог і далі атакує енергетичні об’єкти.

Шмигаль додав, що в уряду є стратегія зміцнення енергетичного сектору, яка складається з п'яти основних блоків.

Зокрема, йдеться про посилення протиповітряної оборони України, ремонт пошкодженої техніки, подальший розвиток захисту від безпілотників та децентралізацію енергосистем, для чого вже розроблено пакет заходів та міжнародної підтримки та співпраці.

Зауважте! Іншим напрямком цієї стратегії є енергоефективність та відповідальне використання електроенергії.

Якою має бути ціна електроенергії

У Міненерго заявили, що ринкова вартість 1 кіловат-години становить понад 7,5 гривень. Водночас чинний тарифний план дозволяє проводити необхідні ремонтні роботи на енергосистемі.

Важливо! Кошти, отримані енергокомпаніями в результаті підвищення тарифів, будуть спрямовані на ремонтні кампанії та відновлення державної електроенергетики.

Національний тариф стане найбільшим заходом в енергетичному секторі за часи незалежності, щоб якнайкраще підготувати енергосистему до зими, додати додаткові потужності та частково відновити виробництво електроенергії в державі.

Підвищення тарифів є вимушеним заходом і єдиною причиною є серйозне знеструмлення енергомережі через обстріли Росії.

Зауважте! Зокрема, сильно постраждали теплоелектростанція держкомпанії "Центренерго" і гідроелектростанція "Укргідроенерго".

Теперішній тариф 4,32 гривні за кіловат-годину на населення покриває лише витрати на виробництво та передачу електроенергії населенню.