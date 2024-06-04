На скільки зросли зарплати

Середня зарплата українців за підсумками І кварталу теперішнього року сягнула 18 903 гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, вона зросла на 22,5%.

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Водночас у лютому цього року інфляція почала сповільнюватись. Вона знизилась до 4% у порівнянні зі значенням у 2023 році.

Зверніть увагу! Реальний ВВП України у 2023 році збільшився на 5,3%, порівняно з показниками 2022 року.

Як змінився розмір зарплат

Зарплати деяких спеціалістів зросли на понад 30%. Попри це, частина українців досі має невисокі виплати.

Найвищі зарплати отримували спеціалісти у таких сферах:

у галузі "Інформації та телекомунікацій" середня зарплата становила 49 473 гривні, за рік вона зросла на 35,6%;

фінансова та страхова діяльність – 39 116 гривень – збільшилась на 18,2%;

у працівників авіаційного транспорту – 34 699 гривень – зросла на 30%.

Найменші зарплати, попри зростання виплат були у працівників;