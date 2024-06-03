О тарифах для населения рассказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

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Повышение тарифов на свет

Средства, которые получат энергетики за счет повышения тарифа, будут направлены на ремонтную кампанию и восстановление государственной генерации электроэнергии.

Тариф для населения позволяет нам продолжить самую масштабную за время независимости ремонтную кампанию в энергетике, чтобы максимально подготовить энергосистему к зиме, добавить к ней дополнительные мощности, а также в определенной степени восстановить государственную генерацию,

– пояснила Светлана Гринчук.

В Минэнерго отметили, что повышение тарифа является вынужденным шагом, единственная причина которого – это значительные потери в энергосистеме в результате российских обстрелов.

Важно! Из-за масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры после 22 марта 2024 года Украина потеряла около 9 ГВт мощностей. В частности, значительно пострадали тепловые электростанции государственной компании "Центрэнерго" и гидроэлектростанции "Укргидроэнерго".

Заместитель министра энергетики добавила, что тариф для населения в размере 4,32 грн за кВт-ч покрывает исключительно себестоимость производства и передачу электроэнергии бытовым потребителям.

Действующий тариф покрывает себестоимость производства 1 кВт-ч двумя государственными энергокомпаниями – "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", а также передачу электроэнергии и ее распределение. Тариф состоит исключительно из себестоимости затрат, без единой копейки какой-либо надбавки. Рыночная же стоимость одного киловатт-часа составляет более 7,5 грн,

– подчеркнула Светлана Гринчук.

Изменятся ли тарифы на газ

Эксперт по вопросам энергоэффективности Святослав Павлюк сообщил, что после роста стоимости электроэнергии также могут вырасти цены и на газ.

Стране придется заменить уголь разбитых ТЭС газом, и этот очень шаткий баланс потребует дополнительных объемов топлива – его придется импортировать по более высокой цене.