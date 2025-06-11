Как понять, что имеешь долги за свет

Чтобы быть уверенным в отсутствии долгов, нужно регулярно проверять состояние счета, пишет 24 Канал.

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Чтобы осуществить проверку счета, нужно буквально несколько минут. В частности, потребители YASNO могут это сделать онлайн через:

личный кабинет на официальном сайте YASNO;

мобильное приложение YASNO;

чат-бот в Viber;

чат-бот в Telegram.

Обратите внимание! Информацию о задолженности можно найти и оффлайн. Для этого есть отдельное поле в бумажном счете, где указывается такая информация.

Также узнать о наличии долгов можно и через телефон. Компания YASNO, к примеру, направляет смс-оповещения.

Потребитель имеет возможность самостоятельно узнать о состоянии счета, позвонив в контакт-центр. Эту информацию предоставят и специалисты в офисе компании.

Как уберечь себя от долгов за свет

YASNO предоставляет потребителям возможность избежать долгов за электроэнергию, благодаря специальной системе автоплатежей.

Чтобы не забывать оплачивать счета за свет в Личном кабинете и мобильном приложении можно настроить автоплатеж. Эта функция позволит больше не волноваться из-за просроченных платежей и возникновения задолженности, ведь необходимая сумма будет регулярно зачисляться по конкретному лицевому счету,

– сообщает YASNO.

То есть, с банковской карты будет списываться сумма, которая соответствует выставленному счету. Учитывается в расчетах и задолженность или переплата за предыдущие периоды.

Зауважте! Потребитель может установить лимит суммы, которая будет списываться со счета.